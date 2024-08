Na Mistrovství ČR v požárním sportu padlo pět národních rekordů

Program mistrovství začal v pátek 23. srpna ve 14 hodin, kdy se představili jednotlivci v disciplíně výstup do 4. patra cvičné věže. Věž byla postavena přímo na Horním náměstí v Olomouci. Vítězkou v kategorii dobrovolných hasiček se stala Kateřina Borovičková z SDH Morkovice (Zlínský kraj) s časem 7,45s, finálový rozběh s mezinárodní účastí vyhrála Kamila Soukupová z SDH Horní Cerekev (Kraj Vysočina) s časem 7,38s. Mezi dobrovolnými hasiči byl nejlepší Vít Vymazal z SDH Morkovice s časem 14,90s, mezi profesionálními hasiči se na první pozici umístil Pavel Krpec z HZS Moravskoslezského kraje s časem 14, 06s. Ve finálovém závodě s mezinárodní účastí se na první příčku dostal Vladislav Filip z HZS Středočeského kraje s časem 13,93s.

V sobotu pak na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc se v dopoledních hodinách se pokračovalo další disciplínou, kterou byl běh na 100m s překážkami. V ní byla nejúspěšnější Marcela Vrtalová z SDH Okříšky (Kraj Vysočina), která zvládla jak základní kola (16,23s), tak i finálový závod (17,02) a stala se jak mistryní ČR, tak i absolutní mistryní. Velkým překvapením byli mezi dobrovolnými hasiči dva závodníci z SDH Zbožnov (Pardubický kraj). Martin Šulc se stal v této disciplíně mistrem ČR (čas 16,17s), jeho kolega Zdeněk Kalous ze stejného týmu ve finálovém rozběhu porazil všechny profesionální hasiče z Hasičských záchranných sborů a stal se absolutním mistrem (čas 16,30s). „Mám z toho skvělý pocit, je to neuvěřitelné. Postavit se na start s takovými legendami, bylo úžasné, všechno se sešlo, jak nejlépe mohlo, obecně z celého mistrovství mám perfektní dojem,“ dodává Zdeněk K. Vítězem kategorie profesionálních hasičů se stal závodník z HZS Plzeňského kraje David Dopirák, který zvládl trať v nejlepším čase 16,10s.

Sobotní horké odpoledne pak patřilo štafetám v běhu na 4x 100m s překážkami. A rozhodně to byla skvělá podívaná. Závodníci z SDH Zbožnov potvrdili, že mají v letošním roce skvělou formu, když jejich druhá štafeta zaběhla národní rekord v kategorii dobrovolných hasičů v čase 55,21s. V kategorii dobrovolných hasiček nejprve zaběhl národní rekord tým B z SDH Oprechtice (Moravskoslezský kraj) v čase 61,31s, ale rekord držely dívky pouhých 15 min, pak je překonal reprezentační tým ČR/ženy s časem 60,15s. Mezi profesionálními hasičskými sbory byl nejlepší tým z HZS Plzeňského kraje, který ovládl trať časem 54,43s.

Nedělní královská disciplína požární útok na letošním Mistrovství ČR v požárním sportu v Olomouci tradičně zamíchala pořadím v celkovém hodnocení družstev. Kromě toho přinesla v každé kategorii tři nové národní rekordy. SDH Želčany (Plzeňský kraj) zaběhl v kategorii dobrovolných hasičů nový NR v čase 24,40s hned ve svém prvním pokusu. „Je to nádherný pocit vrátit zase rekord zpátky na Plzeňský kraj, hodně jsme na to dřeli, hodně jsme trénovali a vyplatilo se to. A povedlo se to tak, jak jsme ani nečekali,“ sdělili ke svému úspěchu závodníci z SDH Želčany. Tým dobrovolných hasiček SDH Budíkovice (Kraj Vysočina) ve svém druhém pokusu z poslední startovací pozice zaběhl čas 22,75s (NR) a přeskočil tak všechny dosud vedoucí týmy. Kompletní trojici rekordů završil tým HZS Středočeského kraje, který zaběhl NR už ve svém prvním pokusu. „Trochu jsme v to doufali,“ říká člen týmu Vladislav Filip, „ale že to takto vyjde hned z prvního pokusu je skvělé.“ V druhém pokusu svůj čas ještě zlepšili na konečných 22,43s. „Loni se nám moc nedařilo, tak jsme to chtěli trochu napravit,“ dodává další člen týmu Miloš Ježek.

Po této disciplíně bylo o konečných vítězích jasno. Mezi dobrovolnými hasiči se mistry republiky pro rok 2024 stali závodníci z SDH Zbožnov (Pardubický kraj), druhé místo získalo družstvo SDH Bludov (Olomoucký kraj), třetí pozici obsadili sportovci z SDH Želčany (Plzeňský kraj). Mezi dobrovolnými hasičkami byli nejlepší závodnice z SDH Oprechtice (Moravskoslezský kraj), druhé místo náleží závodnicím z SDH Chválenice (Plzeňský kraj) a třetí pozici obsadili ženy z SDH Dolní Měcholupy (Hl. m. Praha).

Mezi hasičskými záchrannými sbory se mistry republiky stali závodníci z HZS Moravskoslezského kraje, stříbrnou medaili získali reprezentanti HZS Středočeského kraje a bronz si z letošního mistrovství odvezli závodníci z HZS Královehradeckého kraje. Mistrovství ČR mělo i ocenění v rámci mezinárodní soutěže. V ní zvítězili reprezentanti ČR, druhé místo obsadili závodníci z HaZZ Slovenské republiky, třetí pozici získalo družstvo z Polska. Mezi ženami v mezinárodní kategorii tým Německa získal místo druhé, reprezentantky ČR svými skvělými výkony obsadily místo první.

Zdroj: SH ČMS

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.