Na mostu u Nového Boru je omezený průjezd

Liberec 30. září 2025 (PROTEXT) - Na obchvatu Nového Boru ve směru na Českou Lípu vás zdrží semafor. Silničáři tu na silnici I/9 opravují most nad železniční tratí a malým potokem.

Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Na mostě v Nového Boru se mění pouze krajní nosníky, protože při zatékání kolem říms voda teče pouze na krajní nosníky a ne na prostřední, takže ty krajní jsou degradované. Akce to není jednoduchá, protože začala až na konci července a zhotovitel letos stihne pouze jednu polovinu mostu.“

Během zimy tak bude tento úsek průjezdný, ale na jaře se sem opět vrátí stavebníci.

Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Letošní polovina by měla být dokončena 17.11. Začne se po zimní přestávce, mělo by se začít začátkem dubna a mělo by to být dokončeno do začátku prázdnin. Celková cena stavby je 22 milionů z DPH.“

Stavba tedy pracuje vždy na jedné půlce mostu, což má vliv i na místní dopravní opatření.

Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Režim dopravy je tam kyvadlový, řízen semafory, kdy projede pouze jeden jízdní směr, takže se vozila musí střídat. V rámci letošního roku proběhnou na stavbě dvě úplné uzavírky, při sundávání nosníku a instalaci nového nosníku. Je tam úplná uzavírka z důvodu rozpackování jeřábu a auta jezdí po staré silnici přes Nový Bor.“

Věnujte proto průběžně pozornost dopravním informacím, aby vás změna dopravního režimu nezaskočila. Větší komplikace pak budou řidiče čekat, až začne připravovaná rekonstrukce okružních křižovatek u nedaleké obce Okrouhlá. To je součástí probíhajících prací na budování obchvatu České Lípy.

 

Zdroj: POLAR televize Ostrava

 

