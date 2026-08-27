Na největší show Osmanyho Laffity se 25. září objeví i Průšová či Krainová

"Pomalu finišuji s přípravou celé kolekce. Což nevylučuje, že některé modely dokončím přímo na místě," říká Osmany Laffita. "Kolekce je megalomanská, jde o 140 originálních návrhů. Každý model je úplně nový. Nedoplňuji svoji novou kolekci modely z těch původních," zdůrazňuje rodák z Kuby, který v Česku žije už 39 let a příští rok tak oslaví jubileum pobytu a práce na našem území.
Osmanymu s přípravou celé kolekce pomáhá pět dámských krejčových. "Jezdím za nimi každý týden, kdy zkoušíme jednotlivé modely," podotkl návrhář. Show, během které modelky a modely živě doprovodí světoznámý hudební producent Paul van Dyk, jehož Laffita pro galavečer také oblékne, nebude jen o krásných šatech a luxusních autech, které do Prahy přiveze generální partner večera, brněnská společnost Import Car Group Classic – ale také o pomoci druhým. "Patrik Hemzal, který je ředitelem této společnosti a mým kamarádem, věnuje do charitativní aukce kabriolet Mercedes-Benz 560SL (1988), výtěžek poputuje pro Kapku naděje," poodhalil Osmany.
Několik šatů vynese také Osmanyho nejmladší modelka Vivien Hemzalová, která měla s rodákem z Kuby premiéru loni na Bratislavských módních dnech. "I její maminka Zuzana Hemzalová bude jednou z mých modelek," uzavřel Osmany.
Zdroj: PR management Osmanyho Laffity
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