Na Nemanické ulici v Č. Budějovicích se hloubí podjezd pod železnicí, úplná uzavírka potrvá do června 2026

Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "V současné době se tam provádí práce na zemním tělese a zároveň na mostních objektech, které se musí založit, takže teď probíhají práce na založení mostních objektů, takže cyklostezka na levé straně, to znamená na sídlišti Vltava, bude zachovaná. Budou tam možná nějaké krátké výluky, když se bude osazovat mostní konstrukce."
Cyklostezka na pravém břehu Vltavy bude v místě stavby severní spojky po celou dobu stavby uzavřená. Do konce roku 2026 bude kompletně uzavřená také Suchomelská ulice.
Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Když se přesuneme za řeku, tak už se zahlubuje nebo vybírá se část, která bude zahloubená na hlavní trase kvůli podjezdu pod železnicí, intenzivně se pracuje na přeložce, dvojkolejné přeložce železniční tratě, která by měla proběhnout na jaře příštího roku."
Podjezd v Nemanické ulici musí ŘSD stihnout v termínu, jinak by hrozilo velké zpoždění, právě na jaro jsou naplánované výluky vlaků. Už teď je Nemanická uzavřená pro veškerou dopravu i pro pěší. Někteří řidiči značení nerespektují.
Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Plno lidí do uzavírky vjíždí, protože tam musí vjíždět stavba. Už jsme žádali, že je to velice nebezpečné. Příští rok hned na začátku roku budou sundané signální výstražné znamení, to znamená, že ani chodci, kteří tam dneska nemají chodit a chodí, tak ale pořád vidí, že třeba červená bliká, a to už v lednu neuvidí."
Po přeložce kolejí pak pojedou vlaky až do dokončení severní spojky, které je plánované na léto roku 2028.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
