Na Nemanické ulici v Č. Budějovicích se hloubí podjezd pod železnicí, úplná uzavírka potrvá do června 2026

Autor:
  9:52
České Budějovice 23. prosince 2025 (PROTEXT) - Přímé propojení silnice I/20 s ulicí Okružní v Českých Budějovicích vyžaduje velký zásah do infrastruktury na Nemanické ulici a v jejím okolí. Řidiči musí využít objízdné trasy. Pracuje se ale v celé délce budoucí severní spojky.

Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "V současné době se tam provádí práce na zemním tělese a zároveň na mostních objektech, které se musí založit, takže teď probíhají práce na založení mostních objektů, takže cyklostezka na levé straně, to znamená na sídlišti Vltava, bude zachovaná. Budou tam možná nějaké krátké výluky, když se bude osazovat mostní konstrukce."

Cyklostezka na pravém břehu Vltavy bude v místě stavby severní spojky po celou dobu stavby uzavřená. Do konce roku 2026 bude kompletně uzavřená také Suchomelská ulice.

Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Když se přesuneme za řeku, tak už se zahlubuje nebo vybírá se část, která bude zahloubená na hlavní trase kvůli podjezdu pod železnicí, intenzivně se pracuje na přeložce, dvojkolejné přeložce železniční tratě, která by měla proběhnout na jaře příštího roku."

Podjezd v Nemanické ulici musí ŘSD stihnout v termínu, jinak by hrozilo velké zpoždění, právě na jaro jsou naplánované výluky vlaků. Už teď je Nemanická uzavřená pro veškerou dopravu i pro pěší. Někteří řidiči značení nerespektují.

Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Plno lidí do uzavírky vjíždí, protože tam musí vjíždět stavba. Už jsme žádali, že je to velice nebezpečné. Příští rok hned na začátku roku budou sundané signální výstražné znamení, to znamená, že ani chodci, kteří tam dneska nemají chodit a chodí, tak ale pořád vidí, že třeba červená bliká, a to už v lednu neuvidí."

Po přeložce kolejí pak pojedou vlaky až do dokončení severní spojky, které je plánované na léto roku 2028.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

 

PROTEXT

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme

Zatímco horské oblasti hlásí slunečné počasí, Prahu přikryla hustá inverzní...

Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude počasí až do Štědrého dne většinou bez srážek a s...

Nové logo Mariánských Lázní vypadá jako jiný symbol, autor plagiátorství odmítá

Logo pramene s úsměvem navrhl pro Mariánské Lázně Martin Utíkal. Obdobný vizuál...

Mariánské Lázně mají novou vizuální identitu. S maličkou vadou na kráse. Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal, se už ve veřejném prostoru objevilo. Užívá...

23. prosince 2025  10:42

Náměstí Míru

Náměstí Míru

Zářící vánoční tramvaj Škoda 14T Porsche na Náměstí Míru. Vůz evidenčního čísla 9170 z vozovny Kobylisy byl vyroben v roce 2008. Pěkné Vánoce a hodně zdraví v roce 2026.

vydáno 23. prosince 2025  10:32

S betlémy ožije celé městečko, unikátní kolekce zachycuje obraz českého venkova

V Muzeu hraček Stuchlíkových v Novém Bydžově je unikátní sbírka betlémů.

V Muzeu hraček Stuchlíkových v Novém Bydžově je k vidění unikátní sbírka betlémů, která patří k největším svého druhu u nás. Vedle dřevěných, keramických i kombinovaných, pocházejících z různých...

23. prosince 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

vánoční

vánoční

Mazačka

vydáno 23. prosince 2025  10:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

U Ostrovačic se v pondělí čelně srazila dvě osobní auta, řidička zemřela

ilustrační snímek

Po nehodě u Ostrovačic na Brněnsku zemřela v pondělí odpoledne starší řidička. Čelně se tam srazila dvě osobní auta. Řidička podlehla zraněním při transportu...

23. prosince 2025  8:46,  aktualizováno  8:46

Já nic neprovedl, co si vymýšlej. Jak policie zadržela podezřelé z 13 let staré vraždy

Policie zadržela muže podezřelého z vraždy

Policie ukázala záběry ze zadržení dvou lidí, kteří jsou obvinění z vraždy muže, po němž bylo vyhlášeno pátrání už v roce 2012. Jeho ostatky se našly letos v dubnu. Za skutek jim hrozí nejvyšší možný...

23. prosince 2025  10:22

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

23. prosince 2025  10:21

Nemocnost v Olomouckém kraji opět vzrostla, na Prostějovsku je epidemie

ilustrační snímek

Nemocnost v Olomouckém kraji za poslední týden opět vzrostla, a to o devět procent. Hygienici evidují 1534 případů akutních respiračních onemocnění na 100.000...

23. prosince 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

VIDEO: Podvodník v úzkých. Svoje fígle omylem zkoušel na policistu ve službě

Podvodník se dovolal přímo na služební telefon policistů

Takového respondenta na druhém konci nejspíš nečekal. Podvodník, který se podle klasického schématu snaží obrat důvěřivé lidi o peníze, tentokrát narazil na toho, s kým se nechce vůbec setkat -...

23. prosince 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Opilý šofér se zákazem řízení boural v obci, po půlnoci narazil do mostku

Řidič havaroval uprostřed obce, nadýchal dvě promile. (23. prosince 2025)

Kolem úterní jedné hodiny ranní museli policisté řešit autonehodu v obci Nová Hradečná na Olomoucku poblíž tamní mateřské školy. Osmatřicetiletý řidič tam havaroval se svým vozidlem Alfa Romeo. Jak...

23. prosince 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Na Nemanické ulici v Č. Budějovicích se hloubí podjezd pod železnicí, úplná uzavírka potrvá do června 2026

23. prosince 2025  9:52

Písecká Sladovna slaví návštěvnický rekord. Chodí víc lidí, než před covidem

Mraveniště patří mezi nejnavštěvovanější expozice písecké Sladovny.

Už přes 70 tisíc lidí letos přišlo do písecké Sladovny. Návštěvnost tak překročila rekord z roku 2019, kdy do interaktivního kulturního prostoru v centru města zavítalo přes 65 tisíc lidí. „Dva roky...

23. prosince 2025  9:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.