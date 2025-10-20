Na obchvatu Frýdku-Místku se zase pracuje, tentokrát kvůli snížení hlučnosti

Ředitelství silnic a dálnic se situaci nejprve pokusilo řešit snížením rychlosti. Na dálniční most byl dokonce nainstalován úsekový radar a v nočních hodinách se tudy nesmí projíždět rychleji než 80 km/h.
V těchto dnech začaly práce na výměně závěrů, kvůli kterým je doprava vedena pouze po jedné polovině mostu. V místě opravy je snížená rychlost a dopravní značení svede řidiče do jednoho jízdního pruhu.
Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Výměna mostních závěrů na obchvatu Frýdku-Místku potrvá do konce března. Provoz povede jedním pruhem v každém směru a s nižší rychlostí. Nejprve se budou opravovat závěry ve směru na Český Těšín, následně se dělníci přesunou do protisměru. Cena všech prací dosahuje zhruba 43 milionů korun.“
Práce na opravě mostu potrvají několik týdnů a je možné, že úplně hotovo bude až na jaře. V době dopravní špičky se v místech zúžení vozovky do jednoho jízdního pruhu tvoří kolony. Motoristé by měli věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení a do kolon dojíždět s maximální opatrností.
Zdroj: POLAR televize Ostrava