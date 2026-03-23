Na oblíbený obchod Pepco se mohou těšit už i v Makedonii

Toto uvedení na trh znamená vstup společnosti Pepco do Severní Makedonie a představuje další milník v ambiciózní růstové strategii skupiny, která se zaměřuje na promyšlenou expanzi ve střední a východní Evropě a selektivní vstup do nových regionů.
Pro miliony zákazníků po celé Evropě se Pepco stalo oblíbeným místem pro nákup každodenních potřeb – místem, kde rodiny mohou objevovat módní oblečení, bytové doplňky a praktické výrobky, které jsou trendy, kvalitní a cenově dostupné. Příchod Pepco do Severní Makedonie poprvé přinese tuto oblíbenou nabídku místním zákazníkům.
Společnost Pepco v současné době provozuje více než 4000 prodejen v 18 evropských zemích a každý měsíc obslouží přes 36 milionů zákazníků. Společnost i nadále vykazuje vynikající výsledky ve střední a východní Evropě a vidí v tomto regionu prostor pro otevření dalších prodejen, včetně expanze na nové trhy, jako je Severní Makedonie.
„Severní Makedonie je již delší dobu součástí našeho plánu expanze. Vstup na tento trh je přirozeným dalším krokem ve vývoji společnosti Pepco, který navazuje na naši silnou pozici ve střední a východní Evropě a sousedních zemích, jako jsou Srbsko, Bulharsko, Řecko, Chorvatsko, Slovinsko a Bosna a Hercegovina,“ uvedl Marcin Stanko, provozní ředitel pro region střední a východní Evropy. „Náš cíl je jednoduchý: usnadnit zákazníkům každodenní život tím, že jim nabídneme kvalitní oblečení a zboží za ceny, které jsou nejlepší na trhu. Těšíme se, že tuto nabídku přineseme severomakedonským rodinám a otevřeme obchody, které budou blízko, pohodlné a kde se bude snadno nakupovat.“
Osvědčený model vstupující do fáze rychlého růstu
Vstup společnosti Pepco na trh v Severní Makedonii přichází v době, kdy skupina zažívá silnou provozní a finanční dynamiku. Po strategickém přeorientování na svou klíčovou značku Pepco a odchodu z kategorií rychloobrátkového zboží (FMCG) společnost urychluje ziskový růst díky zjednodušenému a škálovatelnému formátu prodejen, disciplinovanému přidělování kapitálu a vylepšené nabídce pro zákazníky, která se zaměřuje na cenovou převahu a dostupnost produktů.
Zatímco značka zaznamenává silný růst v zemích západní Evropy, region střední a východní Evropy rovněž skýtá velký potenciál, a to díky silné a široké známosti značky na mnoha místních trzích.
Strategie společnosti Pepco výslovně zahrnuje otevírání nových prodejen jak v zavedených zemích, tak na nových trzích, jako je Severní Makedonie, a to díky vysoké návratnosti investic a krátké době návratnosti.
Pepco je přední panevropský maloobchodní řetězec s levným sortimentem, který provozuje více než 4 000 prodejen v 18 zemích a nabízí oblečení pro celou rodinu, stejně jako domácí potřeby a hračky za velmi atraktivní ceny.
Společnost vznikla před 22 lety v Polsku a dnes je součástí skupiny Pepco Group. Pepco v současné době zaměstnává více než 32 000 lidí a měsíčně obslouží 36 milionů zákazníků.
Skupina Pepco je kótována na Varšavské burze (WSE: PCO). www.pepcogroup.eu