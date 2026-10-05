Na Opavsku pokračuje náročná oprava vozovky. Provoz řídí semafory

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: "Silniční úřad schválil žádost stavební firmy na částečnou uzavírku, proto bude provoz veden kyvadlově jedním pruhem pro oba směry. Oprava svodidel, krajnic a odvodnění tady vychází podle smlouvy na více než 37 milionů korun."
Plánovaná oprava měří přibližně 1,8 km. Firma provede odfrézování starého asfaltu do hloubky 150 mm před čištěním podloží, případnými sanacemi a položením nového koberce. Počítá také s recyklací materiálu přímo na místě stavby.
Miroslav Mazal, pracovník komunikačního týmu ŘSD: "Provoz během října povede kyvadlově a během dopravních špiček se kolony snaží regulovat školení pracovníci s vysílačkami. První vrstvy nového asfaltu už jsou na svých místech a pokládka nového povrchu pokračuje dále. Prosíme řidiče o respektování dopravního značení nebo pokynů regulátorů s vysílačkami."
Celková výměra dosahuje více než 20.000 metrů čtverečních. Z hlediska úprav okolí vozovky dojde k dosypání krajnic a kontrole odvodnění. Po doplnění svodidel a obnově značení je plánováno dokončení oprav do konce října letošního roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59458.