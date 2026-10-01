Na opravovaném obchvatu Jablunkova budou provoz řídit regulovčíci

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Výběrové řízení je u konce, proto můžeme oznámit zahájení opravy silnice 1. třídy číslo 68 od Hrádku po slovenskou státní hranici. Rekonstrukci téměř 8-kilometrového úseku jsme ocenili na více než 4 miliardy českých korun, ale díky soutěži stavebních firem se výsledná částka razantně snížila na 157 milionů korun. Práce potrvají do jara, ovšem do termínu započítáváme také zimní přestávku. Pod vrcholy Beskyd by nebylo možné dodržet všechny potřebné technologické normy.”
Začátek prací je naplánován na úterý 6. října. Opraven bude nejen povrch silnice, ale také podloží, odvodnění, svodidla a značení.
Na silnici, kde je silný provoz osobní i nákladní tranzitní dopravy, se očekávají kolony. Dopravu budou řídit semafory a v exponovaných časech regulovčíci.
Dá se předpokládat, že část dopravy se přesune z obchvatu do Jablunkova a Mostů u Jablunkova.
Jiří Hamrozi (KDU-ČSL), starosta Jablunkova: "Při opravách na obchvatu Jablunkova dochází ke zvýšené dopravě v centru Jablunkova. A důvodem je, že lidé se chtějí vyhnout kolonám. Máme vypozorováno, že doprava v centru Jablunkova se dramaticky zvýší. Myslím si ale, že to zvládneme a všechno bude probíhat bez problémů".
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59410.