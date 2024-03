Na Ostašovské v Liberci se propadl propustek, silnice je uzavřená, na místě objízdné trasy

Jiří Šolc (ANO 2011) , náměstek primátora Liberce: „Jedná se o lokalitu Liberec-Ostašov, je to ulice Ostašovská, která spojuje Karlinky a Horní Suchou s letištěm a obchodní průmyslovou zónou Sever. Stalo se to, že havarijní propustek, který převádí dešťové vody se propadl. Je to poměrně komplikovaná záležitost. Na místě je těžká technika.“

Nejhorší práce už mají technické služby za sebou. Bylo nutné rozbít a odstranit asfaltový kryt silnice, dostat se k poškozenému místu a v zásadě celý propustek opravit. To se povedlo, stavba je zhruba ve své druhé polovině.

Jan Král, mluvčí liberecké radnice: „Oprava propustku jde podle plánu, teď musíme počkat na asfalt z liberecké obalovny, teprve potom bude možné stavbu dokončit. S dopravním omezením by řidiči měli počítat asi do 24. března. Prosíme o trpělivost.“ Jiří Šolc (ANO 2011), náměstek primátora Liberce: „Silnice je teď uzavřená. Nicméně to vodní dílo bude opraveno. Je stanovená objízdná trasa, není naštěstí moc dlouhá. Všem řidičům se za komplikace omlouváme, ale nejde to jinak.“

Objízdná trasa vede přes ulice Domky a Svárovská. Řidiči si opravdu zajedou jen o několik desítek metrů. Naštěstí je tato okrajová část města málo frekventovaná. Denně tu projedou desítky, maximálně stovky aut. Větší dopravní komplikace proto radnice nepředpokládá. Město současně upozorňuje řidiče, aby dbali zvýšené pozornosti. V okolí stavby se totiž pohybuje těžká technika a vzhledem k šířce místních komunikací je potřeba brát i toto omezení v potaz.