Na ostravský Beats for Love míří držitel Grammy a nejlepší DJ planety David Guetta!

“O Davida Guettu se snažíme dlouhodobě a jsme moc rádi, že to vyšlo zrovna na jubilejní ročník. Jednání byla opravdu složitá a náročná a s jeho vystoupením je spojena i spousta produkční práce jak nyní, tak na festivalu, protože technické podmínky odpovídají velikosti jeho jména,” komentuje úspěch Beats for Love ředitel festivalu Kamil Rudolf.

David Guetta (56 let) je rodák z francouzské Paříže, který se na scéně elektronické taneční hudby pohybuje již 40 let. Není tedy žádná kometa, ale spíše stálice představující kvalitu a nadčasovost. Za tuto dlouhou dobu spolupracoval s takovými jmény jako Fergie, Rihanna, Nicki Minaj, Sia, Akon, The Black Eyed Peas, Kelly Rowland či Snoop Dogg. Jeho dlouhodobé úspěchy pak korunují nejen 2 ceny Grammy z celkem 13 nominací, ocenění v American Music Awards nebo 4 prvenství v celosvětové anketě TOP 100 DJs, ale i spousta dalších mezinárodních cen. Za zmínku určitě stojí jeho skladby ‘Titanium’, 'I Gotta Feeling', 'One Love', 'I'm Good (Blue)' nebo písně 'When Love Takes Over' a 'Revolver', za které získal zmiňované Grammy a znají je miliony fanoušků po celém světě.

Návštěvníci z Česka i zahraničí se mohou těšit na doopravdy bohatou přehlídku zvučných jmen. Kromě již zmiňovaného Davida Guetty na festivalu vystoupí celá řada dalších DJ a seskupení se svými živými tanečními sety. Například britský hudební tandem Chase & Status uvede svou očekávanou show na hlavním pódiu Love stage a potěší tak jistě nejen milovníky jejich Drum and Bass megahitu Baddadan, který mimo jiné získal ocenění ‘Track roku’ v anketách Best of British awards a Drum&Bass Arena awards. Na stejném pódiu si na své přijdou i milovníci liquid Drum and Bass, které bezpochyby potěší tandem Hybrid Minds z Anglie, který patří mezi nejpopulárnější jména tohoto stylu.

Původem ukrajinská DJ Miss K8 představí svůj set na Empire stage, která bude hostit subžánry hardcore a hardstyle. Na festivalu Beats for Love vystoupí tato královna žánru hardcore již podruhé. Stejná stage představí i nizozemského Dr. Peacocka, který se zaměřuje především na žánr frenchcore. Původem turecký Len Faki či Španěl Lewis Fautzi zase potěší fanoušky techna a vystoupí na Techno Dome stage. Nová jména pořadatelé oznámili i na populární Future stage. Tam se objeví například legendární Giuseppe Ottaviani, progresivní duo Eli & Fur, nizozemský Julian Jordan či Danny Avila, který se věnuje subžánru nazvanému mainstage techno.

Nejen netradiční prostředí a specifická atmosféra areálu Dolní oblasti Vítkovic dělá z Beats for Love jednu z nejunikátnějších akcí festivalové sezóny. „Naši fanoušci nám opakovaně potvrzují, že Beats for Love jsou jejich nejoblíbenější čtyři dny v roce. Věřím tomu, že z velké části je to právě díky našemu propracovanému hudebnímu programu, který nabízí široké spektrum vystupujících interpretů a hvězd světové elektronické scény,“ přibližuje ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Nadcházející ročník festivalu mimo jiné uvede i řadu menších scén a zón včetně pestrého doprovodného programu a konference Talking Beats. Více informací o programu a vstupenky zájemci naleznou na webové adresehttps://www.b4l.cz/cs/ a také v síti prodejen Ticketstream. „Doporučujeme ovšem s nákupem neváhat. Například místa na festivalových kempech mizí raketovou rychlostí a zbývá také už jen pár posledních desítek celo-festivalových VIP vstupenek,“ radí marketingový ředitel festivalu Matyáš Ožana. Festival Beats for Love proběhne již klasicky v ostravských Dolních Vítkovicích v termínu 3.–?6. 7. 2024.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.