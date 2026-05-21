Na papíře vydělávají miliony. Ve skutečnosti na peníze mohou čekat celé roky

Podle analýzy patří mezi nejméně likvidní aktiva především neveřejné podíly ve firmách, private equity, venture kapitál, přímé investice do nemovitostí, pozemky, některé hedge fondy, alternativní fondy, sběratelská aktiva nebo firemní dluhopisy menších emitentů bez aktivního sekundárního trhu. U části těchto investic může prodej trvat týdny, měsíce, ale v některých případech i roky.
Investor může narazit až ve chvíli, kdy potřebuje peníze
„Investor může mít na papíře hodnotné aktivum, ale pokud potřebuje peníze rychle zpět, může zjistit, že prodej bude výrazně složitější, než očekával. Největší problém často nastává ve chvíli, kdy je investor nucen prodávat pod tlakem, například kvůli výpadku příjmů nebo jiné životní situaci,“ uvádějí analytici Trader-magazine.com.
Analýza upozorňuje také na to, že nízká likvidita se nemusí týkat jen neveřejných investic. Riziko mohou představovat i některé realitní nebo alternativní fondy, které sice investorům umožňují pravidelné odkupy, jejich podkladová aktiva jsou ale sama o sobě obtížně prodejná.
Podle analytiků by proto investoři měli sledovat nejen očekávaný výnos, ale i podmínky odkupu, délku investičního horizontu nebo existenci sekundárního trhu. Důležitým signálem mohou být i dlouhé výpovědní lhůty nebo možnost pozastavení výběrů.
„Praktická otázka proto nezní jen kolik mohu vydělat, ale také komu, kdy a za jakou cenu mohu investici skutečně prodat. Likvidita není technický detail, ale jeden ze základních parametrů investice,“ uvádí se v analýze na Trader-magazine.com.
Zdroj: Trader-Magazine.com