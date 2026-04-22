Na podzim Rohlik.cz vybral 2,7 milionu. Přidejte se i v jarní Sbírce potravin

V letošním ročníku pokračuje Rohlik.cz v osvědčeném modelu darování, který úspěšně zavedl již v loňském roce. Zapojit se může široká veřejnost prostřednictvím elektronických poukazů v hodnotách 100, 300, 500 a 1000 Kč. Pro maximální efektivitu je celý proces oddělen od běžného nákupu potravin – zákazníci poukazy pořizují samostatně v sekci dárkových poukazů, odkud jsou po výběru konkrétní hodnoty přesměrováni přímo na platební bránu.
Výhodou finančních poukazů je jejich rychlost a adresnost. Rohlík předá 100 % vybraných peněz Potravinové bance, která si za ně následně přímo na Rohlíku vybere produkty, které jsou nejvíce potřeba. Tento systém zaručuje, že se pomoc ve formě trvanlivých potravin, dětské výživy nebo hygienických potřeb dostane ke konkrétním lidem v nejkratším možném čase. Pomoc putuje nejčastěji k rodičům samoživitelům, osamělým seniorům, dětem v dětských domovech nebo handicapovaným.
"Hranice potravinové nejistoty se v Česku dotýká téměř milionu lidí. To, co považujeme za standard, je pro ně symbolem nejistoty. Často to jsou rodiny s dětmi nebo senioři. Naším cílem je skutečně pomoct. I menší příspěvek může někomu změnit svět - v tom je síla Sbírky potravin," říká Mirka Vopatová, generální manažerka Rohlik.cz. "Na podzim jsme díky našim štědrým zákazníkům doručili pomoc v hodnotě 2,7 milionu korun a nyní věříme v ještě větší úspěch."
Sbírka potravin je jednou z nejvýznamnějších charitativních událostí v zemi, kterou pomáhá organizovat přes 4500 dobrovolníků. Rohlik.cz se do ní zapojuje pravidelně a dlouhodobě podporuje znevýhodněné skupiny obyvatel. Spolupráce s Českou federací potravinových bank umožňuje efektivní distribuci pomoci po celém Česku. Zapojit se můžete i vy – stačí zakoupit elektronický poukaz na https://www.rohlik.cz/darkovy-poukaz v termínu od 21. dubna do 5. května 2026.
Zdroj: Rohlik.cz
