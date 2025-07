Na Poříčí v Brně se rekonstruuje vozovka, v místě je zúžená vozovka

Filip Poňuchálek, tiskový mluvčí Magistrátu města Brna: "Další práce se dějí na Poříčí a to v úseku od ulice Bauerova až po Poříčí. Opravuje se zde vozovka, která byla poničena v rámci prací, která se dělala na protipovodňových opatření. Stavba je rozdělena do několika etap.“

Do 28. července by měla trvat první etapa prací, ta si vyžádá také postupné uzavírky a další dopravní omezení. Během této doby bude platit například zákaz levého odbočení do Rennéské ulice nebo do Křížové. Řidiči by proto měli být obezřetní a dávat pozor.

Filip Poňuchálek, tiskový mluvčí Magistrátu města Brna: "Zároveň je v tomto úseku několik křižovatek, takže nabádáme řidiče aby dávali pozor a sledovali dopravní, které je zde instalováno a aby byli trpělivý a opatrní. Stále je zde zachován průjezd 1+1.“

Dopravní omezení by na Poříčí mělo skončit v září letošního roku. To budou moci řidiči komunikaci opět plnohodnotně využívat.

Zdroj: POLAR televize Ostrava