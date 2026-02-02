Na Prácheň se silničáři opět vrátí po zimě

Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Na Práchni byly plánovány 4 etapy, kdy se měly stihnout 2 etapy v roce 2025 a 2 etapy v roce 2026, ale zhotovitel práce zrychlil, takže stihnul všechny 4 etapy v roce 2025. Chybí pouze dodělat finální vrstvu asfaltu a odvodnění.“
Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Na úseku dlouhém více jak 1 km vyměníme asfaltové vrstvy vozovky. Součástí opravy bude také obnovení vodorovného i svislého dopravního značení, doplnění zeleně, dále pročištění příkopů a silničních propustků. Touto opravou prodloužíme životnost komunikace.“
Až na poslední vrstvu asfaltu už je tedy na Práchni hotovo.
Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Je tam drncnutí o 4 cm, mělo by být plynulé, takže ani zimní údržba s tím nemá problémy. Horní vrstva asfaltu a dokončení uličních vpustí a poklopů kanalizace bude v průběhu března nebo začátkem dubna, až to dovolí klimatické podmínky na Práchni.“
Řidiči se tedy opět musí připravit na několikatýdenní dopravní omezení. Tentokrát ale nebude tak zásadní pro kamiony, které při loňské fázi stavby musely jezdit dlouhou oklikou.
Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Na jaře už nebude omezená uzavírka pro kamiony, budou tam moct jezdit. Tam to bylo z bezpečnostních důvodů, aby se nesesunul výkop. Bude to za částečné uzavírky, kyvadlový provoz, protože není objízdná trasa.“
Oprava průtahu Práchní vyjde ŘSD skoro na 37 milionů korun.
Zdroj: POLAR televize Ostrava