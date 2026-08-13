Na Prague Pride 2026 se nechalo otestovat na HIV a další pohlavně přenosné infekce celkem 1621 lidí

Během festivalového týdne zdravotníci provedli 1610 testů na HIV, 1455 testů na syfilis, 485 testů na virovou hepatitidu typu B a 1515 testů na virovou hepatitidu typu C, celkem tedy 5065 testů.
V současné době se čeká na potvrzení 17 reaktivních výsledků. Z toho 3 vzorků na HIV, 8 případů syfilis, 2 případů virové hepatitidy typu B a 4 případů virové hepatitidy typu C. Všechny uvedené infekce se mohou přenášet nechráněným pohlavním stykem nebo krví.
Součástí festivalového programu byla tradičně také venerologická ordinace ČSAP. Tu během šesti dnů navštívili 103 klienti, kteří využili vyšetření na kapavku a chlamydie nebo konzultace týkající se prevence pohlavně přenosných infekcí, HIV, PrEP či PEP.
„Na Prague Pride nechodí lidé jen za kulturou a zábavou. Návštěvníci berou festival také jako příležitost udělat něco pro své zdraví. To je přesně změna, kterou jsme si přáli. Testování je rychlé, anonymní, bezplatné a může člověku doslova změnit život. Díky včasnému záchytu lze HIV i další pohlavně přenosné infekce účinně léčit a zabránit jejich dalšímu šíření,“ říká Jiří Pavlát, předseda předsednictva České společnosti AIDS pomoc.
Zájem o testování měli návštěvníci napříč všemi věkovými skupinami. Nejvíce jich tradičně tvořili mladí lidé ve věku 20 až 29 let, následovaní věkovou skupinou 30 až 39 let. Na testování přicházeli muži i ženy, ale také lidé, kteří se identifikují jinak. Nejčastějším důvodem návštěvy testovacího místa byl rizikový nechráněný pohlavní styk.
Prague Pride je jedním z největších preventivních projektů ČSAP. Bezplatné a anonymní testování na HIV a další pohlavně přenosné infekce ČSAP nabízí po celý rok v pražském Domě světla, v síti 11 checkpointů a v testovacích sanitkách, které jezdí po celé České republice. Péče o sexuální zdraví tak nekončí posledním festivalovým koncertem.
Včasná léčba je důležitá u všech pohlavně přenosných infekcí. V případě HIV včas a správně zaléčený pacient je neinfekční pro své okolí i sexuální partnery: Nenajdeš = Nepředáš (U=U, Undetectable = Untransmittable) https://www.hiv-prevence.cz/u-rovna-se-u-nezjistitelny-rovna-se-neinfekcni.html .
O České společnosti AIDS pomoc
Česká společnost AIDS pomoc, z.s. je nezisková organizace působící v oblasti prevence HIV, která již více než 35 let poskytuje podporu lidem žijícím s HIV. Spolek, mimo jiné, poskytuje bezplatné a anonymní testování na HIV infekci a internetové a telefonní poradenství (www.aids-pomoc.cz, 800 800 980).
Zdroj: Česká společnost AIDS pomoc
Kontakt:
Markéta Kuklová
ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC z.s., P.R. manažerka
E-mail: marketa.kuklova@aids-pomoc.cz
Tel.: +420 602 115 216
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