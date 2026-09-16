Na pravidelný servis kotle nemusí myslet zákazníci. Udělá to i dodavatel energií

„Nepravidelný servis kotlů může vést nejen ke snížení účinnosti zařízení a vyšším nákladům na vytápění, ale také ke zvýšenému bezpečnostnímu riziku. Právě proto doporučujeme neodkládat kontrolu až na období těsně před zahájením topné sezony,“ říká Lukáš Paur, vedoucí energetických řešení pro domácnosti společnosti E.ON.
Nejde jen o bezpečnost. Pravidelný servis šetří i peníze
Pravidelně kontrolovaný kotel pracuje efektivněji, což může mít pozitivní vliv na spotřebu energie i životnost zařízení. Zanedbaná údržba naopak může vést k vyšší spotřebě plynu, častějším poruchám a následně i vyšším nákladům na opravy. V krajních případech může znamenat také riziko požáru, výbuchu nebo otravy oxidem uhelnatým. Zanedbání pravidelných kontrol navíc může komplikovat řešení případných pojistných událostí. Riziko odkládané údržby si podle loňského průzkumu uvědomuje přibližně šest z deseti respondentů.
Pravidelná kontrola navíc umožňuje odhalit případné závady ještě před obdobím nejvyššího vytížení kotle. Řada problémů se totiž projeví až ve chvíli, kdy zařízení začne v chladných měsících pracovat naplno. Včasný servis dává domácnostem dostatek prostoru na případnou opravu a snižuje riziko, že kotel vypoví službu právě ve chvíli, kdy je vytápění nejvíce potřeba.
Přestože si většina lidí možná rizika uvědomuje, pravidelné kontroly stále nejsou samozřejmostí.
E.ON hlídá termíny za zákazníky
Největším problémem přitom často nebývá neochota servis zajistit, ale spíše odkládání a zapomínání. Právě proto E.ON zákazníkům termíny kontrol aktivně hlídá a připomíná.
Právě zapomínání na termíny pravidelných kontrol je jedním z důvodů, proč E.ON nabízí službu E.ON Servis kotlů, kterou si mohou zákazníci sjednat samostatně bez ohledu na dodávku energií. Součástí služby je pravidelná roční kontrola plynového kotle, servisní výkaz i havarijní linka. Společnost zároveň zákazníkům sama připomíná termín další kontroly, takže na objednání technika nemusí myslet.
Součástí odborné kontroly je prověření bezpečnostních prvků zařízení, kontrola těsnosti a provozních parametrů kotle nebo vyhodnocení jeho celkového technického stavu. Pravidelná údržba pomáhá udržet kotel v dobré kondici, prodlužuje jeho životnost a přispívá k hospodárnějšímu provozu domácnosti. Zákazník si může také objednat pravidelnou kontrolu spalinových cest, která je ze zákona povinná.
Servis je i součástí ceny za energie
Stejný princip funguje také v rámci produktu Komplet plyn, který kombinuje dodávku plynu s pravidelnou péčí o plynový kotel. Zákazníci tak získávají nejen dodávku energie, ale i jistotu, že servis jejich zařízení bude probíhat v doporučených intervalech.
„Pravidelné kontroly rozkládáme do celého roku. Zákazník nemusí sledovat termíny ani začít shánět technika ve chvíli, kdy začíná topit. Sami se mu ozveme a domluvíme vhodný termín podle jeho i našich kapacit,“ vysvětluje Petra Kohoutová, vedoucí řízení servisních zakázek společnosti E.ON.
Po aktivaci služby kontaktuje E.ON zákazníka zpravidla do 90 dnů a společně domluví termín první návštěvy. Následně už pravidelné kontroly hlídá automaticky a každý rok se zákazníkovi sám připomene.
Desítky tisíc kontrol ročně
E.ON letos realizuje několik desítek tisíc kontrol plynových kotlů. Díky tomu, že návštěvy techniků plánuje průběžně během celého roku, má už nyní téměř dvě třetiny všech letošních kontrol za sebou.
Takový systém přináší výhodu jak zákazníkům, tak servisním technikům. Domácnosti se vyhnou situaci, kdy začnou kontrolu řešit až na začátku topné sezony a následně čekají na volný termín v období největšího zájmu.
„Podzim bývá tradičně obdobím, kdy lidé začínají kontroly a servis kotlů řešit ve velkém. Pokud je ale servis naplánovaný s předstihem během roku, mají zákazníci jistotu, že jejich zařízení bude na topnou sezonu připravené bez zbytečného čekání a stresu,“ doplňuje Václav Budín, vedoucí dodávek a instalací tepelné techniky společnosti E.ON.
Odborníci zároveň upozorňují, že pozornost by lidé neměli věnovat pouze samotnému kotli. Důležitou součástí bezpečného provozu jsou také pravidelné revize spalinových cest a celkový technický stav navazujících zařízení. Teprve jejich kombinace pomáhá zajistit bezpečný a spolehlivý provoz vytápění během celé topné sezony. „Pravidelné kontroly jsou základem bezpečného a efektivního provozu domácnosti. Chceme zákazníkům co nejvíce usnadnit péči o jejich zařízení a odstranit starost s hlídáním termínů. Díky tomu mají jistotu, že jejich kotel bude fungovat spolehlivě právě ve chvíli, kdy ho budou nejvíce potřebovat,“ uzavírá Lukáš Paur.
Zdroj: E.ON
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59171.