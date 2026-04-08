Na preventivní prohlídky dětí i očkování je potřeba přicházet včas

V některých regionech proočkovanost poklesla pod doporučenou hranici a pediatři upozorňují na rostoucí počet dětí, které přicházejí na preventivní prohlídky pozdě nebo vůbec.
"Nemoci, které u nás byly dlouhodobě pod kontrolou, se vracejí a nejsilnějšími nástroji, jak se proti nim chránit, je prevence a očkování," říká konzultant Vojenské zdravotní pojišťovny MUDr. Milan Prokop. Roste počet případů černého kašle, spalniček a dalších nemocí, které mohou mít u dětí závažný průběh. To je patrné především při narušení kolektivní imunity, což ohrožuje i děti, které ze zdravotních důvodů očkovány být nemohou.
Prevence a očkování jsou pro dětské zdraví klíčové, přičemž očkování představuje základní ochranu. "Jednak chrání před nemocemi, které mohou způsobit trvalé následky či dokonce ohrozit život, dále snižuje riziko hospitalizací i dlouhodobých komplikací a posiluje kolektivní imunitu, která chrání nejmenší děti a chronicky nemocné," pokračuje MUDr. Prokop.
Preventivní prohlídky pak slouží jako nástroj včasného odhalení problémů, umožňují sledovat růst, vývoj, zrak, sluch, pohybový aparát i psychomotorický vývoj. Rovněž pomáhají odhalit alergie, poruchy imunity či chronická onemocnění v rané fázi a jsou také příležitostí pro konzultaci s pediatrem o očkování, výživě a životním stylu.
Vojenská zdravotní pojišťovna dlouhodobě klade důraz na prevenci a zdraví rodin, v roce 2026 navíc rozšířila nabídku benefitů zaměřených na dětské pojištěnce. Patří mezi ně příspěvky na nepovinná očkování, například proti meningokokům, klíšťové encefalitidě, rotavirům nebo HPV, podpora očkování dětí již od kojeneckého věku, podpora sportovních aktivit dětí, jako je plavání, pohybové kroužky, sportovní tábory aj. V nabídce pojišťovny jsou i programy pro těhotné ženy a čerstvé rodiče, příspěvky na monitor dechu, kojenecké potřeby či pomůcky pro bezpečný spánek.
Vzhledem k digitálním službám pojišťovny je čerpání benefitů snadné, žádosti o příspěvky lze posílat on-line bez nutnosti návštěvy pobočky, v mobilní aplikaci lze zjistit přehled čerpání, očkovací kalendář, nastavit si upozornění na termíny prohlídek atd.
Rodiče by měli věnovat pozornost prevenci, zejména pravidelným prohlídkám a včasnému doplnění očkování svých dětí. "Prvním krokem by měla být kontrola očkovacího průkazu dítěte, domluva s pediatrem na doplnění očkování a využití dostupných preventivních programů. Prevence je totiž nejúčinnější cestou, jak chránit zdraví dětí a předejít komplikacím," dodává konzultant Vojenské zdravotní pojišťovny MUDr. Milan Prokop.
Bližší informace na: https://www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci, https://www.zdravisvozp.cz/benefity
O Vojenské zdravotní pojišťovně
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech. O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.
