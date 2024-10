Na průtahu Bzencem je objížďka a semafory, řidiči musí počítat se zpožděním

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: "Jsme krátce po začátku rekonstrukce průtahu Bzencem, ale nejen průtahu, opravujeme i most. Jsou to vlastně dvě akce dohromady, tak abychom nemuseli obtěžovat řidiče letos a příští rok znovu.“

Silnice přes Bzenec až po benzinovou stanici u Moravského Písku měří čtyři kilometry a v celé délce vyměňuje ŘSD její povrch. Přes část města lze s opatrností projet, ale ve směru na Moravský Písek jsou umístěny semafory, které se podle postupu prací mohou posouvat. Řidiči musí počítat se zdržením, protože uzavírka je dlouhá a provoz je tu nadále hustý. Ještě horší je situace na druhé straně Bzence, kde stál most přes Syrovínku. Už tu ale není, bylo potřeba ho zcela zbourat.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: "To znamená že odsud jsme museli úplně vyloučit dopravu. Podél prací na průtahu lze projet podle dopravního značení, ovšem místo cesty přes most jsou značené objízdné trasy. Řidiče prosím o trpělivost a aby věnovali velkou pozornost dopravnímu značení a nechali se vést po objízdných trasách. Nemá smysl si to zkracovat.“

Objížďka je značená už od Kyjova a je dlouhá čtyřicet kilometrů. Vede totiž přes Ratíškovice na silnici I/55, tam se stáčí na Veselí nad Moravou a odsud zpátky do Moravského Písku. Na další omezení na komunikaci I/54 narazí řidiči mezi Kyjovem a Vlkošem. Pokud tedy můžete, doporučujeme se tomuto úseku zcela vyhnout. Oprava povrchu vozovky potrvá do konce října, uzavírka mostu je povolená až do 2. prosince.

