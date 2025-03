Na řidiče čeká objížďka Valtic, ŘSD rekonstruuje silnici I/40

Jan Rýdl, mluvčí, Ředitelství silnic a dálnic: „Uzavírka Mikulovské ulice začala 1. března a potrvá do konce měsíce, kdy plánujeme finální dokončení rekonstrukce silnice I/40 přímo v centru města.“

Rekonstruovaný úsek začíná od křižovatky s náměstím Svobody a ulicí Petra Bezruče a končí křižovatkou s ulicí Zahradní. Měří jen asi 800 metrů, ale objížďka je podstatně delší. Pro osobní auta vede po místních komunikacích, liší se ale podle toho, odkud vozidla přijedou. Ve směru od Mikulova je to po ulicích Malá Strana, Petra Bezruče a Klášterní. Ve směru od Břeclavi pak po ulicích Petra Bezruče a Zahradní. Stejné trasy používá také veřejná doprava.

Jan Rýdl, tiskový mluvčí, Ředitelství silnic a dálnic: „Pro vozidla nad tři a pul tuny vede objízdná trasa od obce Zaječí na Mikulov na silnici číslo 52, a potom přes Podivín na Břeclav. Zároveň jsme k této objížďce vydali i názornou mapku. Osobní auta projedou zatím po místních komunikacích.“

Pro nákladní auta, která jedou po silnici 1/55 je nejlepším řešením sjet už před Břeclaví a jet buď po dálnici D2 nebo souběžné silnici II/425 a před Zaječím odbočit na Mikulov. Tuto trasu používají řidiči pro vnitrostátní dopravu, ale mnohé nákladní automobily pokračují přes hraniční přechod v Mikulově do Rakouska, především do Vídně. Řidičům osobních aut doporučujeme použít na cestu do Rakouska přechod Břeclav – Reintal, který je však určený pouze pro vozidla do 3,5 tuny.

