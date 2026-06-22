Na Rohlíku najdete vše pro zdravý životní styl, od potravin po doplňky stravy

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  14:25
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Praha 22. června 2026 (PROTEXT) - Zdravý životní styl nemusí znamenat složité plány ani radikální změny. Často začíná u obyčejných každodenních rozhodnutí – co si dáme k snídani, jak často zařazujeme ovoce a zeleninu nebo jestli máme dostatek pohybu a spánku. A právě s tím může pomoci i správně sestavený nákup.

Základem vyváženého jídelníčku jsou kvalitní čerstvé suroviny. Rohlík dlouhodobě spolupracuje s více než 700 lokálními producenty, z nichž zhruba 250 tvoří menší farmáři a pěstitelé. Jen v kategorii ovoce a zeleniny odebírá produkty od více než stovky dodavatelů a v hlavní sezóně tvoří česká produkce až polovinu prodejů této kategorie.

Díky přímé spolupráci s dodavateli se navíc řada produktů dostává od sklizně k zákazníkovi během několika hodin. Zákazníci tak mají snadný přístup k čerstvým surovinám s jasným původem, které mohou tvořit základ každodenního jídelníčku.

„Když se bavíme o zdravém životním stylu, základem je vždy kvalitní a pestrá strava. Proto dlouhodobě spolupracujeme s českými farmáři a producenty a rozšiřujeme nabídku čerstvých potravin s jasným původem. Chceme zákazníkům co nejvíce usnadnit cestu ke kvalitnějšímu stravování,“ říká Miroslava Vopatová, generální ředitelka Rohlik.cz.

Když je potřeba něco navíc

Přestože by většina živin měla pocházet především ze stravy, ne vždy je jednoduché pokrýt všechny potřeby pouze jídelníčkem. Náročné pracovní období, intenzivní sportovní aktivita nebo specifické potřeby různých věkových skupin mohou být důvodem, proč lidé sahají také po doplňcích stravy.

Součástí nabídky Rohlik.cz jsou proto i produkty zaměřené například na podporu imunity, vitality, regenerace nebo kvalitního spánku. Zákazníci mohou vybírat z širokého portfolia doplňků stravy, jako například produkty značky Daily, která je navržena pro jednoduchou každodenní podporu zdraví.

„Doplňky stravy nevnímáme jako náhradu kvalitního jídelníčku, ale jako jeho možné doplnění. Naším cílem je nabídnout zákazníkům vše potřebné na jednom místě, od čerstvých potravin přes produkty pro aktivní životní styl až po řešení, která mohou podpořit jejich individuální potřeby,“ uzavírá Vopatová.

 

Zdroj: Rohlik.cz

 

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