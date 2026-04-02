Na setkání milovníků zvířat FOR PETS budou i alpaky, hadi a 700 výstavních psů

  13:46
Praha 2. dubna 2026 (PROTEXT) - Aktuální trendy v oblasti chovatelství domácích i exotických zvířat představí největší veletrh svého druhu v České republice FOR PETS. Nákupy za veletržní ceny, vzdělávací přednášky, mazlení i prodejní výstavy živých zvířátek si budou moci užít všichni, kterým bije srdce pro zvířata, už 9.–12. dubna 2026 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Partnerem pro energetiku výstaviště PVA EXPO PRAHA je společnost PKV Build, s.r.o.

Pořadatelem již 16. veletrhu pro zvířata FOR PETS je tradičně společnost ABF. Novým partnerem FOR PETS se stala společnost Vafo. „Velmi si vážíme faktu, že se veletrhu účastní drtivá většina zásadních hráčů na trhu v oblasti petcare a petfood. Novinky zde představí téměř 200 českých a zahraničních vystavovatelů. Veletrh FOR PETS každoročně přiláká tisíce návštěvníků, což z něj dělá nejen největší, ale dlouhodobě také nejživější setkání milovníků zvířat u nás, a to nás velmi těší,“ říká Blanka Bílková, manažerka veletrhu FOR PETS.

Tradičním spolupořadatelem veletrhu je Nadace na ochranu zvířat, která připravila zábavný i osvětově-vzdělávací doprovodný program. „Letošní koncepce doprovodného programu opět potvrzuje, že srdcem veletrhu FOR PETS je jedinečné pouto – vzájemný vztah lidí a zvířat. Česká republika si dlouhodobě drží pozici evropské chovatelské velmoci, patří mezi země EU s nejvyšším počtem zájmových zvířat na obyvatele. Statistiky ukazují, že téměř 60 % českých domácností má nějaké zvíře. Dominantní roli v našich životech i domácnostech zastávají psi s počtem přibližně 2,5 milionu (38 %), následováni jsou více než 1 milionem koček (24 %). Nejčastěji chovanými a velmi oblíbenými druhy zvířat jsou také ptáci (7 %), králíčci (6 %) a drobní hlodavci (5 %). Když se ohlédnu za uplynulými patnácti lety, vidím neuvěřitelnou cestu, na které se FOR PETS stal mnohem víc než jen veletrhem – a to největší tuzemskou oslavou zvířat a našeho soužití s nimi, nejvýznamnější událostí a platformou spojující podnikatelské subjekty a neziskové organizace, chovatele a profesionály, přátele a milovníky zvířat, kde se potkává odborná péče s láskou ke zvířatům,“ říká Eva Marlen Hodek, ředitelka Nadace na ochranu zvířat.

Proč FOR PETS navštívit? FOR PETS je ideálním místem, kde načerpáte inspiraci, poznáte nové trendy v oblasti chovatelství a péče o zvířata, poradíte se s odborníky a hlavně – užijete si báječnou akci se zvířaty. Návštěvu veletrhu FOR PETS proto mohou lidé pojmout i jako zážitkovou akci pro celou rodinu, a to i pokud doma žádné zvíře nemají.

Veletrh je pochopitelně dog-friendly, rozhodně tedy můžete přijít i se svým psem. Je pro nás maximálně důležité, abyste zde mohli svým mazlíčkům vše v klidu vyzkoušet, nechat je vše očichat a ochutnat. Do expozice Aqua Dog můžete vzít pejska na uvolňující masáž a prohřátí soluxovou lampou.

Velmi oblíbená je možnost vyfotit se u nás s krajtou královskou či jinými plazy a pestrobarevnými papoušky. V rámci své výstavní premiéry letos nově nabídne ve své expozici Zoopark Zelčín mazlící koutek s alpakami, prasátky, kůzlátky a poníky. Psí menu naservírované na stříbrném podnose nabídne pestaurace Fitmin a profesionální fotku na památku můžete získat v profesionálním fotoateliéru Martiny Burianové. Pod odborným dohledem zkušeného chovatele plazů Martina Vaněčka si v expozici Martyho hadi můžete osahat a prohlédnout mnoho druhů hadů. Určitě vás potěší atraktivní fotokoutky, které nachystaly ve svých expozicích firmy Carnilove a Brit. Milovníci slepiček uvidí i vzácná plemena slepic. Těšte se na indické bojovnice, antverpské vousáče, křepelky či zdrobnělé slepičky vyandotky. A svou roztomilost předvedou v hojném počtu 70 kusů i zakrslí králíčci.

FOR PETS letos nově nabídne ve čtvrtek 9. 4. a v pátek 10. 4. interaktivní psí hřiště – HAFPARK. Nadace na ochranu zvířat ve spolupráci s Haf Bez Obav (Hafbo) v něm nabídne k vyzkoušení kombinovaný agility a hoopers parkur (Překážkov), hersenwerk – hlavolamy pro psy (Koumákov), nosework – práci nosem (Čmuchalov), dogfitness – cvičení na balančních míčích (Fitkov), odpočinek a mazlení v relaxační zóně (Pohodov a Hýčkalov). Víkend bude více zaměřen na přednášky a praktické i zábavné ukázky na velké předváděcí ploše.

Tato chovatelská akce myslí rozhodně i na hlodavce. Přichystán je pestrý program, kterému dominují hned čtyři jednodenní výstavy morčat. Ty nabídnou jedinečný pohled na krásu a rozmanitost různých plemen, od hladkých až po kudrnaté unikáty. Pro ty, kteří o pořízení nového člena rodiny zodpovědně uvažují, bude otevřena prodejní expozice. Ta představuje etickou alternativu k běžným obchodům, protože umožňuje zakoupit morčátka přímo z rukou zkušených chovatelů, kteří vám ke každému zvířeti poskytnou i cenné rady do začátku. K vidění po celou dobu výstavy budou také myšky, křečíci, pískomilové, kyjochvosti, potkani i krysa obrovská.

V sobotu 11. 4. mohou návštěvníci veletrhu zdarma navštívit také jednu z největších oblastních výstav psů všech plemen uznaných FCI – a to již 3. ročník výstavy FOR PETS CUP. K vidění bude v jeden den téměř 700 psů! „Jsme hrdí na to, že máme opět zahraničního posuzovatele a opět skvělý sbor českých rozhodčích. A atraktivní podívaná to bude rozhodně i pro diváky. Budou si moci prohlédnout i psy, kteří nejsou běžně k vidění, například plemena lapinkoira, anglický toy teriér, barbet, brazilský teriér, irský vodní španěl, modrý pikardský ohař, posávský honič či pudlpointr,“ říká Jitka Bastl Hořáková, pořadatelka výstavy FOR PETS CUP.

Přednášet zde budou zkušení matadoři jako například trenér zvířat František Šusta, který předvede trénink metodou pozitivního posilování s prasátkem fešákem Hubertem. Dozvíte se vice o registru dobrovolných psích dárců krve Červená tlapka, Barbora Pafčo povypráví o životě s gorilami a dalšími primáty v rovníkové Africe a Helena Hejzlarová se rozpovídá o výslechových psích asistentech, kteří pomáhají při výslechu zejména dětských obětí násilné trestné činnosti.

Novinkou je souběžný veletrh HORSE EXPO, na který si mohou návštěvníci veletrhu FOR PETS přímo na veletrhu pomocí QR kódů přikoupit bez čekání u pokladen vstupenku za pouhých 50 korun. HORSE EXPO láká na projížďky na koních i na hobby horsing.

Veletrh FOR PETS se koná od čtvrtka 9. 4. do neděle 12. 4. Děti do 140 cm a zvířátka mají vstup zdarma. Jen pejskům nezapomeňte vzít s sebou očkovací průkaz.

Vstupenky v předprodeji již nyní na www.for-epets.cz. Na sociálních sítích k veletrhu FOR PETS můžete načerpat informace o doprovodném programu nebo v průběhu celého roku soutěžit o různé produkty vystavovatelů tohoto báječného veletrhu.

 

Zdroj: ABF

