Na silně vytížené silnici do Beskyd ŘSD opravuje autobusové zastávky

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Na silnici I/56 ve Frýdlantu nad Ostravicí opravujeme asfalt autobusových zastávek. Menší rekonstrukce v hodnotě 330 tisíc korun nebude mít zásadní vliv na provoz, neboť práce probíhají mimo průběžné jízdní pruhy. Krátkodobé zúžení může nastat pouze výjimečně vlivem pohybu těžké techniky.“
Po dobu opravy budou dočasně přesunuty autobusové zastávky na náhradní místa. Zálivy budou opraveny tak, aby snášely vyšší zatížení od těžkých autobusů. Protože provoz v místě bude omezen jen minimálně a krátkodobě, není nutné dopravu odklánět na objízdné trasy ani zavádět kyvadlovou dopravu řízenou semafory. Případná omezení provozu zajistí pracovníci stavby pouze po nezbytně nutnou dobu.
Pokud půjde vše podle plánu, hotovo by mělo být do 24. dubna.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
