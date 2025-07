Na silnici I/62 v Ústí nad Labem je uzavírka mostu

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: "Estakáda v Mojžíři na silnici I/62 bude úplně zdemolována. Místo ní vybudujeme na stejném místě úplně novou konstrukci s celkovou délkou 291 m. Předpokládaný termín zprovoznění je přelom září a října příštího roku a úplné stavební dokončení až v závěru roku 2026."

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: "Ta rekonstrukce bude vyžadovat spoustu dopravních omezení. Na druhé straně bude znamenat zkvalitnění komunikace. Dojde ke kompletní, rozlehlé rekonstrukci. Ta bude mít z jedné strany plusový charakter, ale také velice mínusový charakter – a to objízdné trasy."

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: "Hlavní objízdná trasa pro tranzitní dopravu a auta nad 3,5 t vede po dálnici D8 a dále přes Libouchec a Jílové po silnici I/13 do Děčína. Řidiči osobních aut, vozidel do 3,5 t, autobusová doprava a IZS samozřejmě, mohou přes sídliště v části Neštěmice a Mojžíř. Kvůli bezpečnosti jsme opravili, už loni, na objízdné trase výtluky, doplnili světelnou signalizací a v Jílové jsme postavili provizorní most pro nákladní vozidla.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: ""Pakliže vzniknou kolony, je nutné dodržovat odstupovou vzdálenost. Ta vzdálenost za vozidlem při bezpečném brzdění je nesmírně důležitá."

Zdroj: POLAR televize Ostrava