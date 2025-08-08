Na silnici I. třídy v Lovosicích je kyvadlový provoz

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: "V tomhle případě budu muset striktně dodržovat dopravní značení. Tam je dopravní značení, které střídá směr jízdy. To znamená, že řidiči samozřejmě, pokud mají povolenou rychlost z daného úseku, musí dodržovat tu povolenou rychlost a nepřidávat. Když vidí, že končí doba na tom semaforu, nemohou přidat a vjet do toho úseku se zvýšenou rychlostí."
Řidiče důrazně žádáme, aby respektovali světelnou signalizaci, nevynucovali si přednost a nevjížděli do zúženého úseku při přepnutí na oranžovou.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: "Řidič se musí připravit na situaci, striktně nevjíždět a případně i zastavit. Dále si nesmí vynucovat přednost — nesmí předjíždět kolonu ani se stát překážkou. Je mnoho řidičů, kteří bezohledně předjedou kolonu, postaví se takticky do druhé řady a vynucují si přednost.To je velmi špatně.
I v takto komplikované dopravní situaci je naprosto nezbytné myslet na průjezd vozidel integrovaného záchranného systému a vždy jim včas uvolnit cestu.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: "Řidič, který už stojí na semaforu, by neměl zůstávat uprostřed komunikace a omezovat vozidla v protisměru. Měl by stát vpravo a počítat s možností, že může projíždět vozidlo záchranné služby nebo jiné přednostní vozidlo."
Dopravní omezení by měla trvat do 31. října.
Zdroj: POLAR televize Ostrava