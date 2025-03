Na silnici I. třídy z Jindřichova Hradce na Pelhřimov musí řidiči počítat s částečnou uzavírkou, opravuje se most u Dolního Skrýchova

Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Budou se měnit mostní závěry na mostě přes Nežárku a přes železniční trať, je tam pět mostních závěrů, to znamená, že se to bude opravovat po polovinách, bude tam tedy dopravní omezení, každá polovina bude trvat 30 dní."

Na silnici I/23 tak řidiči musí počítat s částečnou uzavírkou.

Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Mostní závěr je součástí mostní konstrukce a je to velice namáhaná část toho mostu, protože musí zabezpečit tu dilataci té konstrukce, ale zároveň musí přenést i ty ohromné rázy z té těžké dopravy, tudíž je to vlastně ta nejzranitelnější část mostu, která se v něm nachází."

Četnost oprav záleží na vytížení mostu a na typu mostního závěru.

Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Když si vezmete třeba Žďákovský most, tak tam se opravoval mostní závěr nebo tam se dělala rekonstrukce mostu s výměnou mostních závěrů vlastně po 50 letech, takže je to podle toho typu mostu a podle toho typu mostního závěru. Jsou samozřejmě lehčí mostní závěry, který jsou samozřejmě zase zranitelnější na ten tlak z té dopravy, ale většinou tak si myslím 20–30 let vydrží."

Vady na mostu u Dolního Skrýchova odhalily pravidelné mostní prohlídky. Závěry už neplnily svou funkci a v jejich okolí docházelo k tvorbě výtluků a projíždění vozovky.

Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Je to směrem na Jarošov, jako když vyjíždíte vlastně z Jindřichova Hradce na Jarošov. Je to samozřejmě malý typ opravy, ale nelze to udělat jinak, než že se vyloučí po těch polovinách ta doprava."

Nabídková cena na tuto rekonstrukci mostu byla pět milionů a 600 tisíc bez DPH. Hotovo by mělo být na konci května.

Zdroj: POLAR televize Ostrava