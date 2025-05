Na silnici II/294 v Rokytnici budou dopravní omezení

Petr Matyáš (SLK), starosta Rokytnice nad Jizerou: „Jako město chceme v rámci této akce dobudovat chodníky, zrekonstruovat veřejné osvětlení a zvýšit bezpečnost na krajské komunikaci.“

Za to město zaplatí zhruba 50,000.000 Kč. Rekonstrukci samotné silnice financuje Liberecký kraj, a to částkou skoro 200,000.000. Součástí bude i nový vodovod.

Bronislav Patočka (SLK), místostarosta Rokytnice nad Jizerou: „Oproti stavbě, která v loňském roce nedopadla, jsme stihli pro letošní realizaci připravit ještě dostavbu vodovodů pro celou Dolní Rokytnici, kde je investorem třetí subjekt na této akci, a to je Vodohospodářské sdružení Turnov.“

Konkrétně tato část stavby vyjde zhruba na 17,000.000 Kč.

Martin Půta (SLK), hejtman Libereckého kraje: „Je to poměrně významný příjezd do jednoho z největších horských středisek v kraji a já jsem rád, že se nejenom opraví silnice, ale udělají se i všechny navazující investice, včetně zvýšení bezpečnosti pro chodce. Především v zimních měsících to tam teď není úplně ideální.“

Stavební práce by měly začít na konci května a protáhnou se na dvě stavební sezóny.

Martin Půta (SLK), hejtman Libereckého kraje: „Předpokládám, že to bude tak, jako to bylo s původním zhotovitelem, že se bude pracovat někdy do října podle toho, jak to umožní klimatické podmínky. Pak to bude v nějakém provizoriu a na jaře se znovu začne.“

Celková rekonstrukce krajské silnice v Rokytnici nad Jizerou za zhruba 270,000.000 Kč by tak měla být hotová do konce roku 2026.

Zdroj: POLAR televize Ostrava