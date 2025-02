Na silnicích hrozí led a námraza, jeďte opatrně

16:45

Ostrava 12. února 2025 (PROTEXT) - Mrazivé počasí, ledovka a sněžení. To je scénář, na který se připravují silničáři po celé republice. A řidiči by měli také. Ředitelství silnic a dálnic posiluje noční směny a do terénu vyšle veškerou dostupnou techniku. Na hlavních tazích bude probíhat preventivní posyp, přesto to neznamená, že jsou silnice bezpečné. Ledovka se může tvořit nečekaně, a to i na prosoleném povrchu.