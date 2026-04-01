Na Staroměstském náměstí se otevírá Mozartovo interaktivní muzeum

Na ploše 1000 m2 ve dvou podlažích propojuje muzeum hudbu, vyprávění a interaktivní technologie. Návštěvníci si mohou vyzkoušet dirigování orchestru ve virtuální realitě, prozkoumat interaktivní exponáty, zahrát si na cembalo nebo vstoupit do Mozartova světa prostřednictvím AI fotobudky, která je stylizuje do dobové podoby. Expozice nabízí současný a srozumitelný pohled na Mozartův život i jeho silný vztah k Praze.
Praha patřila k městům, kde byl Mozart za svého života mimořádně vřele přijat, a sehrála důležitou roli v jeho umělecké dráze. Muzeum na tento vztah navazuje moderním, imerzivním a návštěvnicky přístupným způsobem.
„Praha a Wolfgang Amadeus Mozart k sobě neodmyslitelně patří. Tato výjimečná lokalita na Staroměstském náměstí nám umožňuje vyprávět jejich společný příběh přímo v historickém srdci města, a to způsobem srozumitelným i pro dnešního návštěvníka. Muzeum je koncipováno tak, aby oslovilo různé generace a přiblížilo Mozartův život i jeho vztah k Praze,“ uvedla muzikoložka Eva Velická, kurátorka Mozartova interaktivního muzea.
„Do historického domu U Červené lišky přinášíme moderní muzeum, kterým naplňujeme naši dlouhodobou vizi zpřístupnit tuto budovu co nejširší veřejnosti. V rámci expozice návštěvníci nahlédnou do námi zrekonstruovaných sálů a užijí si netradiční výhled na Staroměstskou radnici a orloj, což celý zážitek ještě umocní,“ říká Lucie Bartůňková, asset manažerka investiční skupiny RSJ, která dům vlastní.
Kromě stálé expozice bude muzeum hostit také koncerty klasické hudby, workshopy, vzdělávací programy i soukromé akce. Díky své poloze na Staroměstském náměstí patří k nejdostupnějším kulturním místům v centru Prahy.
Mozartovo interaktivní muzeum se pro veřejnost otevře ve čtvrtek 2. dubna 2026 a bude přístupné denně od 9:00 do 20:00. Více informací včetně vstupného naleznou návštěvníci na www.mozartmuseum.cz.
Adresa
Mozartovo interaktivní muzeum / Mozart Interactive Museum
Staroměstské náměstí 24
Praha 1
