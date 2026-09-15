Na Strakonicku odstartovala výstavba obchvatu silnice I/20 Hněvkov - Sedlice

Vladimír Klíma (NESTR.), starosta Sedlice: "Znamená to po 50 letech, že si oddychneme."
Stavba dlouhá 6,6 km odvede přetíženou tranzitní dopravu mimo zastavěné území a výrazně zrychlí trasu mezi Českými Budějovicemi a Plzní.
Martin Kuba (NAŠE ČESKO), hejtman Jihočeského kraje: "V roce 2021, když jsem poprvé kandidoval na hejtmana, tak jsem sliboval, že tohle s ŘSD vlastně dotáhneme, připravíme, protože Jihočeský kraj se podílel na té přípravě, získání stavebního povolení a všech dalších věcí. Chci moc poděkovat paní ředitelce ŘSD Vlaďce Hruškové, která se tomu extrémně věnovala. A co je pro mě potěšující, že tady opravdu se o tom obchvatu mluví 50 let a místní tomu naprosto nevěřili. Je to pro ně v podstatě jako uskutečněný sen a já mám radost, že tady dneska stojíme a že ten sen se mění v realitu."
Lidem v obci se výrazně uleví. Nová silnice odvede z centra města kamiony a s nimi i hluk a nadměrnou prašnost. Lidé budou moci konečně bezpečně přejít z jedné strany na druhou, což bylo teď v dopravní špičce téměř nemožné.
Radek Mátl, generální ředitel ŘSD: "V tuto chvíli skutečně naším cílem je dopravu vytáhnout ven z těchto míst. Víme, že třeba tady v Sedlici projíždí v těsné blízkosti školy a to si myslím, že z dlouhodobého hlediska je skutečně nepřijatelné. Já jsem strašně rád, že se staví a začne stavět konečně tento veledůležitý obchvat."
Stavba potrvá 22 měsíců. Hotovo by mělo být v červenci 2028.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
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ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59168.