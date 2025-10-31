Na světové výstavě oficiálně skončil policejní dohled

Tsujoši Iwašita, vedoucí policejního oddělení v Ósace, pochválil jednotku čítající přibližně 250 členů, která měla na starosti první reakce na incidenty a hlídkování během akce, která skončila 13. října po 184 dnech.
„Chci vyjádřit svou upřímnou úctu a vděčnost za vaše úsilí,“ řekl Iwašita. Dodal, že se od členů jednotky očekává, že po návratu na svá pracoviště budou hrát roli „posilovačů“.
Daisuke Nanba, který jednotku vedl, slíbil, že členové budou sdílet své znalosti, zkušenosti a záznamy o činnostech z práce na Expo v Ósace s budoucími generacemi.
Podle prefekturní policie jednotka řešila na výstavišti 2864 incidenty, z toho 979 trestných činů. Zhruba dvě třetiny případů se týkaly osob, které při vstupu na výstaviště měly u sebe zbraně, jako jsou nože a jiné nebezpečné předměty. Došlo také k deseti případům zatčení za přestupky, jako jsou krádeže, tajné natáčení a napadení pracovníků výstaviště.