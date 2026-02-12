Na trh přichází nové unikátní cvičení KOMMO®. Propojuje mozek a tělo, vychází z principů neurorehabilitace a hledá partnery pro další rozvoj

Praha 12. února 2026 (PROTEXT) - KOMMO® vzniklo z každodenní práce s lidmi v pokročilém stadiu roztroušené sklerózy v Domově svatého Josefa. Jde o trénink neuroplasticity a mobility, který propojuje pohyb a kognitivní úkoly. Projekt vznikl ve spolupráci Domova svatého Josefa, První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a komunikační agentury VML.

Domov svatého Josefa je jediné lůžkové zařízení v Česku, které se systematicky věnuje lidem v pokročilém stadiu roztroušené sklerózy. Každý rok zde proběhne více než 25 000 individuálních hodin rehabilitace. Právě dlouhodobá zkušenost s péčí o pacienty stála u zrodu cvičení KOMMO®, které dnes může pomáhat nejen lidem s neurologickým onemocněním, ale i zdravým lidem jako prevence.

KOMMO® je cvičení, které posiluje propojení mezi mozkem a tělem. Pracuje s nečekanými pohybovými a kognitivními úkoly, které aktivují nervový systém a posilují jeho funkci. Vychází z principů neurorehabilitace, konkrétně z práce s tzv. dual task tedy přidáním dvojího úkolu. Při něm se pak kombinují dva různé pohyby nebo pohyb s kognitivním úkolem náročným na pozornost a soustředění.

Do spolupráce se zapojila i Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM), jejíž studenti se zaměřili na uživatelské a designové řešení tréninkové KOMMO® tyče.

KOMMO® vzniklo ze spolupráce lidí, kteří by se za normálních okolností možná nikdy nepotkali. Původně mělo jít o pro bono spolupráci na fundraisingovém videu, ale velmi rychle padla otázka, jestli se nedá udělat něco dlouhodobějšího a smysluplnějšího. V Domově svatého Josefa se celý život pracuje s pohybem a cvičením, a právě na téhle každodenní praxi začala vznikat myšlenka postavit nové cvičení. Postupně se kolem projektu přirozeně sešel tým lidí z fyzioterapie, sportu, umění i dalších oborů, a z tohoto propojení se zrodilo KOMMO®,“ říká Julia Dovlatová, Executive Creative Director VML Czechia.

KOMMO® cvičení bylo vyvinuto s cílem nabídnout kreativní a široce dostupný způsob tréninku neuroplasticity. Upřímně doufáme, že rychle nabere na obrátkách a bude růst, aby pomohl pacientům v různých fázích roztroušené sklerózy i mnoha zdravým lidem po celém světě,“ říká profesorka Eva Kubala Havrdová, která se dlouhodobě věnuje léčbě roztroušené sklerózy a je laureátkou Ceny Neuron za přínos vědě.

Právě propojení různých oborů a praktické využití vnímá jako klíčovou hodnotu KOMMO® i Klára Novotná z Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty UK.

Na cvičení KOMMO® mi přijde výjimečné to, že vzniklo přímo z praxe Domova svatého Josefa a zároveň přirozeně propojilo spolupráci s fyzioterapeuty z různých oblastí, od neurologické rehabilitace až po prevenci a sport. Díky tomu má velký potenciál pro široké využití, od cvičení pro lidi v kancelářských profesích přes sportovce až po děti a seniory, a možnost vytvářet cvičení cílená a individualizovaná podle konkrétních potřeb.“

Smysl a přínos projektu KOMMO® shrnuje vedoucí fundraisingu a komunikace Domova svatého Josefa Jan Staněk: „Budoucnost charitativních organizací je v hledání nových nástrojů fundraisingu, a právě to se mi na projektu KOMMO® líbí. Daří se v něm přenášet naše zkušenosti z neurorehabilitace lidí s roztroušenou sklerózou do preventivního tréninku pro širokou veřejnost. Zároveň se zde pracuje s modelem, který počítá s tím, že pokud se podaří najít investora a projekt uvést do praxe, může se část výnosů vracet zpět do péče o pacienty. Kdo bude cvičit KOMMO®, ten bude i pomáhat. Přeji si, aby nám KOMMO® pomohlo k větší finanční soběstačnosti a umožnilo tak pomáhat většímu počtu lidí.“

KOMMO® stojí na hotovém základu a hledá partnery pro další rozvoj

V době, kdy se stále víc mluví o umělé inteligenci a technologickém pokroku, nabízí KOMMO® jiný pohled. Jde o investici do lidí, jejich zdraví a nervového systému. Projekt je odborně otestovaný a připravený k dalšímu rozvoji a v rámci akademického výzkumu už proběhlo více než 60 lekcí, na jejichž základě byl obsah cvičení dále ověřován a laděn.

Nyní hledá partnery, se kterými může cvičení dál rozvíjet a dostat k širší veřejnosti.

KOMMO® má dnes postavený vlastní brand a komunikační identitu, včetně loga, vizuálů a dalších materiálů. Součástí projektu je také brandovaný tréninkový workshop „KOMMO® Kancelář“ v délce 90 minut, který už proběhl v několika firmách, a připravený učební plán pro dvanáct lekcí. Obsah cvičení stojí na šesti sadách multidisciplinárních kognitivních úkolů, které kombinují pohyb s vizuálními, verbálními, numerickými, tónovými, hmatovými a tzv. Stroop úlohami (úkoly, které záměrně pracují se zmatením smyslů, například když je slovo „červená“ napsané zelenou barvou). Aktuální fyzická část cvičení je zaměřená především na kompenzaci sedavého zaměstnání a podporu stability těla.

Tréninková KOMMO® tyč

V současnosti existuje pouze prototyp tréninkové KOMMO® tyče, jejíž návrh vznikl ve VML. Na jejím dalším uživatelském a designovém řešení pracovali také studenti UMPRUM. Výstupem studentského workshopu jsou návrhy a koncepty, jak by mohla tyč do budoucna vypadat, které zatím nebyly realizovány. UMPRUM má zájem tyto návrhy dále rozvinout do finální uživatelsky funkční podoby.

Domov svatého Josefa, středisko Oblastní charity Červený Kostelec

V Domově Svatého Josefa pomáháme nemocným roztroušenou sklerózou i těm, kteří o ně pečují. Už přes 20 let vyvíjíme rehabilitační program. Propojujeme pobytové služby s pomocí v domácím prostředí. Pomáháme nemocným vyrovnat se s nemocí, stabilizovat zdravotní stav a zvýšit soběstačnost. Aby mohli znovu naplno žít. Základem našich služeb je pochopení jedinečnosti každého člověka a úcta k jeho osobnosti.

VML Czechia

VML je největší komunikační agenturou v Česku i ve světě a globálně působí na více než 60 trzích. Vznikla v roce 2023 spojením dvou oceňovaných agentur Wunderman Thompson a VMLY&R (dříve Young & Rubicam). Být největší zavazuje, a právě proto VML přináší komunikační řešení, která firmám pomáhají zorientovat se v rostoucí komplexitě marketingu a podpořit růst jejich značek. Staví na silné kreativitě a strategii propojené s know-how v oblasti dat, marketingových technologií a umělé inteligence. Tvoří kampaně od reklamních spotů a kreativních konceptů až po digitální obsah a automatizovaný marketing. Využívá kreativitu a technologie k tomu, aby značky byly silnější a blíž lidem.

Zdroj: VML

Osudy jihlavských legionářů přiblíží přednáška, zúčastní se i jejich potomci

Šedesátiletý Večerníček se nastěhoval do pavilonu H brněnského výstaviště

