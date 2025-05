Na ulici Hálkova v Humpolci probíhají rekonstrukce inženýrských sítí

Jiří Aujezdský, tiskový mluvčí Humpolce: „V těchto dnech probíhají stavební práce na ulici Hálkova, konkrétně v částech od ulice Lnářská až po ulici V Brance. Důvodem jsou rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě. Úplná uzavírka bude v této části až do 8. června. Je to vytěžovaná spojnice mezi dvěma hlavními úseky v městě. Nicméně díky objízdní trase to není nijak komplikované.“

Zhruba polovina ulice je průjezdná, objízdné trasy pro druhou polovinu jsou vedeny obousměrně. Řidiči by se tak měly vydat po ulici Lnářské, Okružní a Pražské. Opravovaný úsek měří přes půl kilometru, samotná uzavírka je pak dlouhá zhruba 400m.

Jiří Aujezdský, tiskový mluvčí Humpolce: „Součástí stavebních prací je oprava komunikace a oprava chodníků. V současné době probíhají rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě, hloubení příkopů a pokládání vodovodní sítě.“

Po skončení prací na ulici Hálkově, čeká na řidiče uzavírka ulice Na Kasárnách, kam se poté silničáři přesunou.

Zdroj: POLAR televize Ostrava