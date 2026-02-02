Na ulici Přemyslovců v Ostravě-Mariánských Horách brzy spustí provoz pro automobily

Břetislav Riger (Ostravak), náměstek primátora Ostravy: "Celá stavba byla rozdělená do dvou etap. V první etapě jsme dělali kanalizace, vodovody, kanalizační přípojky a veškeré spodky komunikace. V druhé etapě jsme pak dělali povrchy, zeleň a parkovací stání. Pracovalo se také na celém retenčním systému v rámci modro-zelené infrastruktury. Ulice si vyžádala dva roky rekonstrukce jak po stránce estetické, tak po stránce klimatické. Díky inovaci zavlažování a nárůstu ploch zeleně by se mělo rezidentům lépe dýchat, především v letních měsících. V současné době je tam již umožněn průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému, zásobování a rezidentů.”
Patrik Hujdus (Nezávislí), starosta městského obvodu Ostrava-Mariánské Hory: “My jsme rádi, že po těch několika měsících se rekonstrukce blíží ke zdárnému konci. Všichni jsme chápali, že tato rekonstrukce je složitá od kanalizace až po následnou opravu všech povrchů. Trvalo to sice dlouho, ale ten výsledek bude stát za to. Věřím, že si všichni obyvatelé obvodu i místní živnostníci po dobu rekonstrukce užili své, protože cesta byla uzavřená v různých úsecích a bylo to pro mnohé dost nepříjemné.”
Práce, do kterých se investovalo několik desítek milionů korun, bylo zapotřebí udělat z hlediska dlouho plánovaného zlepšení místní infrastruktury a zlepšení dopravy i životního prostředí. V rámci modro-zelené infrastruktury má být ulice Přemyslovců příkladem i pro ostatní ostravské městské obvody.
Zdroj: POLAR televize Ostrava