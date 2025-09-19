Na Valašsku vyroste nová lanovka. Skiareál Karolinka spustí čtyřsedačku už letos v zimě!

„Tým Skiareálu Karolinka odvedl obrovskou práci a těšíme se, že nová lanovka zvýší pohodlí návštěvníků i kapacitu areálu,“ říká Jan Dudek, provozovatel Skiareálu.
Od betonu až po vrtulník
Stavba lanovky trvala celkem 8 měsíců a podílel se na ní tým 12 lidí. Na jaře 2025 se začalo s demontáží původního vleku a s přípravou základů pro nové zařízení. Každý sloup lanovky stojí na masivní betonové patce o objemu až 15 kubíků betonu, přičemž betonáž probíhala celé prázdniny.
Začátkem září se Karolinka stala svědkem neobvyklé podívané: desítky diváků sledovaly, jak těžké sloupy a jednotlivé části lanovky usazoval vrtulník. Ten musel podniknout celkem 34 letů, protože na prudký svah se těžká technika nedostane.
„Použití vrtulníku byla jediná možnost, jak dopravit konstrukce. Pro návštěvníky i místní to byla netradiční podívaná,“ doplňuje Jan Dudek.
Spuštění na začátku prosince
Nyní pokračuje montáž spodní i horní stanice a chystá se natažení a zapletení lana, které proběhne koncem října. Pokud půjde vše podle plánu, první lyžaři se novou lanovkou svezou už začátkem prosince 2025.
Nová čtyřsedačková lanovka pojme až 2 400 osob za hodinu. Na svahu bude jezdit 87 sedaček pro čtyři lyžaře. Počítá se také se zasněžováním celé sjezdovky, takže návštěvníci se mohou spolehnout na kvalitní podmínky i ve slabších zimách.
Nejen v zimě, ale i v létě
Investice do lanovky má přínos nejen pro zimní sezónu. Už nyní se plánuje její využití i v létě pro cyklisty, rodiny s dětmi či pěší turisty. Do budoucna vznikne v areálu také bike park, který rozšíří nabídku Karolinky a zatraktivní Valašsko jako celoroční turistickou destinaci.
Zdroj: Skiareál Karolinka