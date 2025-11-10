Na válečné veterány nezapomínáme. Vojenská zdravotní pojišťovna pro ně má speciální programy

Letos v září nabyla účinnosti novela zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, která navazuje na nový systém péče o válečné veterány. Reflektuje reálné potřeby téměř 17 tisíc novodobých válečných veteránů – tedy nejen vojáků, ale i příslušníků bezpečnostních sborů, diplomatů či civilních zaměstnanců státní správy, kteří splnili podmínky účasti v zahraničních operacích.
Zákon je po legislativní změně zaměřen přímo na specifické potřeby válečného veterána, pamatuje i na veterány druhé světové války, kterých dnes v České republice žije již pouze pět desítek. O válečné veterány je v České republice postaráno skrze různé druhy podpory zahrnující finanční příspěvky, lázeňskou a rekreační péči, zdravotnické pomůcky, sociální a komunitní péči a také příspěvky pro pozůstalé.
Vojenská zdravotní pojišťovna dlouhodobě spolupracuje s Ministerstvem obrany ČR při podpoře aktivit spojených s Dnem válečných veteránů. Každoročně se zapojujeme do celostátní sbírky na podporu válečných veteránů, kterou organizuje Ministerstvo obrany ve spolupráci s Vojenským fondem solidarity.
"Veteráni nám připomínají, že odvaha a služba vlasti mají trvalou hodnotu, že svoboda, kterou dnes žijeme, nebyla samozřejmostí. Den válečných veteránů však není jen vzpomínkou na ty, kteří byli ochotni obětovat nejvíce, ale i určitým závazkem do budoucna," uvedl generální ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny Josef Diessl.
Vojenská zdravotní pojišťovna má speciální program určený právě pro válečné veterány, tedy pro pojištěnce s průkazem nebo osvědčením válečného veterána vydaným Ministerstvem obrany České republiky. V rámci tohoto programu mohou váleční veteráni čerpat zvýhodněné benefity oproti ostatním pojištěncům.
Hlavními benefity v programu jsou roční příspěvky na plavání až 800 Kč, až 700 Kč na ošetření či instruktáž dentální hygieny, příspěvek na očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění až 1000 Kč a na lázeňský pobyt po návratu z mise až 4000 Kč, pokud pobyt trvá alespoň 5 dní v zařízení se statutem lázní.
Vojenská zdravotní pojišťovna zároveň dlouhodobě podporuje aktivity, které pomáhají válečným veteránům i mimo rámec zdravotních benefitů. Na všech pobočkách pojišťovny jsou po dobu konání sbírky umístěny sbírkové kasičky s vlčími máky, které ministerstvo pojišťovně oficiálně přiděluje. Návštěvníci poboček tak mohou osobně přispět na pomoc válečným veteránům a jejich rodinám.
Více informací k programu Válečný veterán je k dispozici na webu www.vozp.cz/program-valecny-veteran.
O Vojenské zdravotní pojišťovně
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech. O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.
