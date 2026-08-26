Na veletrhu For Arch vznikne staveniště umožňující vyzkoušet si stavební řemesla

Cesta k úspěšné realizaci stavby nebo renovace domu není snadná. Vyžaduje spolupráci řemeslníků, přesné plánování i rychlou a precizní práci lidských rukou v kombinaci s moderními technologiemi. „Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH přinese již v září historicky první příležitost svého druhu, kterou bude interaktivní staveniště Future Builders v Hale 8. Právě zde si budou moci zájemci pod odborným dohledem vyzkoušet vybraná stavební řemesla, spolupráci s ostatními i poznat moderní technologie. Staveniště dá příležitost mladým lidem nahlédnout na perspektivu stavebních oborů, poznat kariérní cesty, které nabízí, a osahat si reálné řemeslo,“ řekl hlavní manažer veletrhu Martin Pavlata.
Odborný program zajišťují Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Nadační fond Řemeslo pomáhá.
Expozice nabídne k vyzkoušení řemeslo zednické, elektrikářské, instalatérské a topenářské, tesařské a truhlářské, obkladačské a podlahářské či malířské a další. Zájemci se seznámí i s pracemi architektů a projektantů, techniků a stavbyvedoucích, ekonomů a manažerů – lidí, kteří stojí za plánováním a koordinací stavebních prací tak, aby vše proběhlo bez chybičky a ve stanoveném čase. Smyslem je ukázat stavebnictví coby dokonale fungující ekosystém spojující různé druhy profesí. To vše na ploše přesahující 1200 čtverečních metrů.
Pohled do budoucnosti oboru
Future Builders je také mimořádnou příležitostí pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, kteří se mohou zapojit do únikové hry pod vedením mistrů, kdy si vyzkoušejí práci s materiály a nástroji, řešení problémů či praktické dovednosti na stanovištích jednotlivých řemesel. S pomocí zkušených profesionálů budou plnit praktické úkoly na jednotlivých řemeslných stanovištích, úkoly vyžadující řešení problémů i týmovou spolupráci mezi jednotlivými profesemi. V neposlední řadě si zkusí práci s reálnými materiály a nástroji.
Během čtyř dnů připraví expozice mnoho zajímavého programu i pro pedagogy, kariérní poradce, rodiče s dětmi, pro mladé lidi hledající inspiraci pro studium či povolání, pro zájemce o rekvalifikaci, odbornou i širokou veřejnost a všechny, které zajímá budoucnost stavebnictví.
„Poprvé v rámci stavebního veletrhu dáváme na jednom místě dohromady různé profese tak, jak spolu skutečně fungují při vzniku stavby. Žáci tak neuvidí jen jednotlivá řemesla, ale pochopí jejich vzájemnou návaznost, týmovou spolupráci a šíři celého oboru. Stavebnictví totiž nejsou jen řemeslníci a technici – své místo v něm mají také projektanti, manažeři, personalisté, ekonomové, marketéři nebo specialisté na nové technologie. Naším cílem je nejen nadchnout mladé lidi pro stavební obory, ale také dát pedagogům a kariérním poradcům co nejkonkrétnější přehled o profesích a kariérních možnostech, které mohou žákům představovat,“ řekla ředitelka Nadačního fondu Řemeslo pomáhá Petra Benešová.
Významným programovým bodem bude také představení moderních technologií, které pomáhají ulevit od náročné fyzické práce jednotlivých stavebních oborů. K vidění budou například zdicí roboty, 3D tiskárny, virtuální realita, umělá inteligence a další digitální nástroje pro plánování a realizaci staveb. Na stagi se představí špičkoví odborníci, mladí absolventi odborných škol, stavební influenceři, kariérní poradci a další osobnosti. Víkendový program bude sestaven pro rodiny s dětmi i pro děti z dětských domovů.
„České stavebnictví dlouhodobě čelí nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Podepisuje se na tom demografický vývoj i klesající zájem o studium technických a řemeslných oborů. Právě proto rozvíjíme dlouhodobou iniciativu Future Builders, jejímž cílem je ukazovat mladým lidem stavebnictví v co nejkonkrétnější podobě – co jednotlivé profese obnášejí a jaké jsou kariérní cesty. Program na veletrhu FOR ARCH je jednou z aktivit této iniciativy a zároveň příležitostí ukázat na jednom místě, jak výrazně se stavebnictví v posledních letech technologicky posunulo,“ řekl prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.
Na realizaci interaktivního staveniště spolupracují také partneři Akademie řemesel, Hospodářská komora ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČVUT UCEEB a další odborní partneři včetně 12 stavebních cechů.
Vše na jednom místě
Letošní ročník veletrhu FOR ARCH přinese i mnoho dalších zajímavostí. Na expozicích propojí odvětví architektury, stavebnictví, technických zařízení budov a nových technologií s důrazem na energeticky efektivní, inteligentní a dlouhodobě udržitelné stavby a projekty. Celkem se v Letňanech ve dnech 16. až 19. září představí novinky a trendy osmi tematických odborných platforem a chybět nebude ani bohatý doprovodný program.
Ve středu 16. září navíc proběhne prestižní konference FÓRUM STAVEBNICTVÍ pořádaná společností ABF ve spolupráci s odborným partnerem Svazem podnikatelů ve stavebnictví.
Více na www.forarch.cz.
Zdroj: ABF, a.s.