Na veletrhu v Brně uvede společnost Tatra Defence Vehicle nové české bojové vozidlo Pandur 8x8 EVO

Slavnostního aktu odhalení a pokřtění nového v Česku vyvinutého a vyráběného vozidla Pandur 8x8 EVO, který se bude konat ve výstavní hale P na stánku skupiny CSG č. 094, se zúčastní vrcholní představitelé ministerstva obrany, zástupci českého obranného průmyslu i další pozvaní hosté. Společnost TDV navíc na výstavních plochách u pavilonu P poprvé vystaví i další vozidla rodiny Pandur, půjde o modernizované verze Pandur II 8x8 s novými bojovými věžemi určenými pro palebnou podporu pozemních jednotek a pro protivzdušnou obranu. TDV tak představí možnosti, které platforma Pandur 8x8 nabízí nejen českým ozbrojeným silám, ale i zahraničním zákazníkům do budoucna. Právě exportní zakázky jsou pro výrobce prioritou, přičemž na světovém trhu registruje poptávku ve stovkách vozidel. Díky tomu by mohl výrobu pružně přizpůsobit i případným potřebám české armády.

Vývoj Panduru 8x8 EVO probíhal v úzké spolupráci s firmou GDELS, předním evropským výrobcem pozemní vojenské techniky a vozidel, který je evropskou součástí americké skupiny General Dynamics. Od GDELS skupina CSG v minulosti získala licenci na vývoj a výrobu osmikolové varianty platformy Pandur, kterou úspěšně využila pro projekty v ČR i v zahraničí.

Ekonomické přínosy domácího vývoje a výroby vozidel Pandur 8x8 EVO

Pandur 8x8 EVO představuje zcela novou generaci pancéřovaného vozidla, které přináší zásadní modernizační prvky odpovídající požadavkům moderního bojiště. Je výsledkem práce vývojářů a specialistů firmy TDV a byl navržen s ohledem na potřeby Armády České republiky, zároveň však zohledňuje exportní potenciál této platformy kompletně vyráběné v Česku. Vůbec poprvé je do českého obranného průmyslu přenesena i výroba zbraňová stanice díky spolupráci s izraelským partnerem.

Domácí výrobek navíc přináší obrovské výhody pro českou ekonomiku. "Nejnovější studie EY ukazuje, že pokud by české ozbrojené síly vozidla Pandur 8x8 EVO zařadily do své výzbroje, každá koruna investovaná českým státem do tohoto projektu by se v české ekonomice znásobila 2,4krát. Předpokládaný celkový ekonomický přínos projektu pro českou ekonomiku tedy vysoce převyšuje předpokládané investice, přičemž podíl domácích společností na projektu by dosahoval minimálně 67 procent z pořizovací ceny techniky,“ řekl Tomáš Mohapl, generální ředitel TDV.

Na konto potenciálních dodávek pro Armádu ČR Tomáš Mohapl uvedl: "Vývoj vozidla a přenesení výroby některých komponent pro nás znamenaly významné investice, které by nebylo možné realizovat, pokud by vozidlo nemělo značný exportní potenciál. To je ale přínosem i pro potenciální produkci pro českou armádu. Český výrobce znamená jistotu dodávek a servis i v krizových mezinárodních situacích. Zatímco zahraniční dodavatelé můžou nabídnout maximálně montáž v českém průmyslu, my jsme plnohodnotní vývojáři i výrobci.“

Zároveň existuje potenciál pro zvýšení celkového ekonomického přínosu při dalších zakázkách na vozidla z tuzemska i ze zahraničí. Zapojení domácího průmyslu do exportních zakázek by výrazně posílilo domácí zaměstnanost i znásobilo ekonomické přínosy prvotní investice a umožnilo by tuzemským firmám dále investovat do výrobních kapacit. Pandur 8x8 EVO je také důkazem, že český obranný průmysl má kapacity i technologické schopnosti vyvíjet a vyrábět nejmodernější bojové systémy a zároveň české armádě dokáže nabídnout zázemí a podporu pro provozování tohoto druhu techniky po celou dobu jejího životního cyklu.

Moderní technologie a výzbroj nového českého obrněného vozidla

Pandur 8x8 EVO se vyznačuje vysokou úrovní balistické a protiminové ochrany, která plně odpovídá požadavkům dnešních armád na vozidla této kategorie, a disponuje nejen špičkovým elektronickým a komunikačním vybavením, ale například i systémem situačního povědomí. "Ten je založený na technologii umělé inteligence a umožňuje osádkám vozidel lépe vnímat celkové dění na bojišti, vyhodnocovat bojové situace a zároveň poskytuje včasné varování před hrozbami,“ vysvětlil Radomír Smolka, ředitel výzkumu a vývoje společnosti TDV.

Konstrukce platformy Pandur 8x8 EVO umožňuje produkci různých verzí vozidla, od bojových, přes velitelské a komunikační, až po vozidla palebné podpory, protivzdušné obrany či ženijní atd. Na veletrhu IDET 2025 bude Pandur 8x8 EVO představen v provedení kolové bojové vozidlo pěchoty (KBVP) s bezosádkovou zbraňovou stanicí s 30mm kanónem. Tato zbraňová stanice se bude vyrábět v České republice díky přenosu technologického know-how od izraelského partnera do společnosti TDV.

Hlavní výzbroj tvoří automatický kanón Mk.44S Bushmaster II ráže 30 mm s elektrickou stabilizací. Další výzbroj tvoří spřažený kulomet a dvojice řízených protitankových střel Spike v samostatném odpalovacím zařízení. Zbraňová stanice je vybavena plně stabilizovanými optoelektronickými zaměřovači velitele a střelce s funkcí automatického sledování cílů, oba zaměřovače zahrnují také denní TV kameru s vysokým rozlišením a termovizní kameru pro noc či zhoršené povětrnostní podmínky, velitelský má navíc panoramatický výhled.

Lekce z ukrajinského bojiště

Při vývoji vozidla inženýři TDV uplatnili i aktuální zkušenosti z bojiště na Ukrajině. Pandur 8x8 EVO se dokáže efektivně bránit dronům prostřednictvím vlastního kanónu, který může využívat různé druhy programovatelné munice, a také díky systému Iron Fist, který dokáže efektivně likvidovat nejen protitankové střely, proti kterým byl původně určen, ale i útočné drony. Systém Iron Fist je schopen detekovat přicházející hrozby pomocí radarových senzorů s elektronickým vychylováním paprsku, ty mohou být doplněny i infračervenými detektory nebo systémem aktivního rušení. Eliminaci hrozeb systém provádí prostřednictvím dvojice otočných dvojnásobných odpalovacích zařízení obranné munice umístěných na zbraňové stanici. Posílený pohonný agregát zajišťuje vysokou mobilitu vozidla, které může rychle uniknout z ohrožené oblasti. Ve výbavě vozidla nechybí ani vlastní bezpilotní dron, který může plnit funkci průzkumného prostředku nebo naváděné munice.

Pandur 8x8 EVO v několika bodech ? Světová premiéra na IDET 2025: Tatra Defence Vehicle (TDV), součást skupiny CSG, odhalí 28. května nové české bojové vozidlo Pandur 8x8 EVO, navržené pro moderní bojiště. ? Význam pro český průmysl: Pandur 8x8 EVO, kompletně vyvinutý a vyráběný v Česku, posiluje domácí obranný průmysl, včetně přenesené výroby zbraňové stanice díky spolupráci s izraelskými společnostmi. ? Ekonomický přínos: Investice do projektu Panduru 8x8 EVO znásobí každou korunu 2,4krát v české ekonomice, s minimálně 67% podílem domácích firem. ? Exportní priorita s českým standardem: Vozidlo je primárně určeno pro exportní trhy a plní všechny standardy NATO i Armády České republiky. ? Jistota dodávek pro AČR: Česká výroba Panduru 8x8 EVO zaručuje spolehlivé dodávky a servis i v krizových situacích. ? Český vývoj a výroba: Na rozdíl od zahraničních dodavatelů, kteří většinou nabízejí pouze montáž v ČR, je TDV plnohodnotný český vývojář i výrobce. ? Modulární platforma: Nabízí varianty bojové vozidlo pěchoty, verze pro palebnou podporu, průzkum, antidronovou obranu a další role, a to s vysokým exportním potenciálem. ? Pokročilé technologie: Pandur 8x8 EVO kombinuje vysokou míru balistické a protiminové ochrany s pokročilou aktivní obranou v podobě systému Iron Fist. ? Aplikace AI: Vozidlo implementuje prvky umělé inteligence zejména ve spojení s pokročilou senzorickou výbavou. ? Poznatky z praxe: Vozidlo integruje schopnosti aktivní obrany proti dronům inspirované zkušenostmi z ukrajinského bojiště.