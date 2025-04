Na vlně novinek v červených barvách

Generali Investments CEE je jedním z našich parťáků už 7 let, za tu dobu jsme společně uběhli pořádný kus cesty a v letošním roce jsme naše partnerství obohatili o pořádný výčet novinek, aby si celá lesní smečka odnesla ze závodů ještě lepší a kvalitnější zážitek.

Řeč je v první řadě o Generali Investments analýze, kterou čeká nejen nový kabátek, ale celá řada vylepšení. V analýze najde každý závodník nejrůznější zajímavosti ze svého výkonu včetně porovnání s ostatními, ale také porovnání sám se sebou. Prostudovat si tady totiž nově mohou všichni svoje běžecké statistiky do minulosti i v průběhu celé aktuální sezóny. Jeden z důvodů, proč se vyplatí být lesním stezkám věrný po celý rok i v dalších sezónách. Odkaz na ni dorazí každému závodníkovi v SMS večer po závodě. Stejně tak ji najde ve svém SportID nebo u svého výsledku na webu.

Cílovou rovinku vidí všichni rádi, tak jsme si společně s Generali Investments říkali, proč toho nevyužít. Protáhli jsme ji na 500 m a nazvali ji jako Generali Investments FINISH. Ten bude dalším rychlostním zpestřením pro účastníky všech dospělých tras. Začátek měřeného úseku bude vždy označený červenými vlajkami, aby ji žádný parťák ani v té nejvyšší rychlosti nepřehlédl.

Svůj výsledek z cílového doběhu najde každý ve vylepšené verzi Generali Investments analýzy, kde kromě jiného uvidí i porovnání s vítězným časem Generali FINISHERA #1. Tak zní titul, který si odnese nejrychlejší žena a muž celkově ze všech tras, kteří se za odměnu obléknou do běžeckého trička značky Craft právě s tímto nápisem. Výsledky se budou odměňovat online v týdnu po závodě.

Z cílové rovinky většina závodníků míří pro svůj výsledek. Výsledkový servis bude nově právě na stánku Generali Investments, kde bude pohodlně zobrazen na dotykových obrazovkách. Před závodem si tady závodníci mohou nastudovat trasu a kdyby to nestačilo, nově tu bude probíhat tzv. race brief od nového patrona tras Tomáše Burdy, protože nikdo nezná naše lesní stezky lépe než právě on. Během 15 minut popíše každý kámen na trase, zodpoví dotazy nebo poradí ohledně vybavení.

A když už tady budeš zapoj se do nové výzvy “Překonej své limity”. Ve stánku kromě výsledkového servisu najdeš stěnu, kde si můžeš napsat svůj závodní cíl i závazek za jeho splnění. Prvních sto běžců, kteří se nebudou bát ozdobit stěnu svým cílem, si za odměnu odnesou praktické magnetky na startovní čísla. Díky těm bude dobře držet na triku i bez použití špendlíků. Splníš si svůj cíl? Nezapomeň se tím po závodě pochlubit pod příspěvkem, který najdeš na sociálních sítích Běhej lesy a můžeš vyhrát hodnotnou odměnu. A co když ho nesplníš? Nevadí, přijedeš příště a napravíš to. Na závodě se navíc neztratíš díky možnosti tetování trasy a lesní mláďátka zabaví speciální dětské tetovačky.

Těšíme se už tuto sobotu 12. 4. na naší první společné zastávce na Karlštejně, kde si všechny novinky vyzkoušíš.

