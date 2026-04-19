Na VMO Kohoutova v Brně se rekonstruují inženýrské sítě, na místě jsou objížďky

Renata Hermanová, tisková mluvčí BVAK: „Jedná se o investiční akci statutárního města Brna. BVAK zde zajišťuje inženýrskou činnost. Důvodem rekonstrukce je špatný stavebně technický stav vodovodu 1000 mm. Jedná se o páteřní vodovodní řad, který vede z vodojemu na Palackého vrchu. K rekonstrukci dochází na ulici Sládkova od ulice Fléglova až po ulici Merhautova. Dále rekonstruujeme vodovod na ulici Merhautova.“
V současnosti je uzavřena ulice Sládkova a také je částečně omezen provoz na ulici Merhautova. Objízdná trasa pro uzavírku pak platí po místních komunikacích.
Renata Hermanová, tisková mluvčí BVAK: „Od 14. dubna bude po 3. dny uzavřen sjezd z ulice Porgesova na Merhautovu, tedy nájezd z té rychlostní komunikace. K tomuto stavu by mělo dojít také během července a to na 14 dní.“
Práce na stavbě by celkově měly trvat 401 dní. Hotovo bude tedy příští rok během jarních měsíců. Náklady stavby jsou 130 milionů korun.
Zdroj: POLAR televize Ostrava