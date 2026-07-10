Na výlet s pytlíkem na odpadky. Nová letní výzva chce změnit turistické návyky

Během letních prázdnin budou oba partneři na svých sociálních sítích zveřejňovat celkem čtyři soutěžní výzvy. Zapojit se může každý – stačí si na výlet vzít pytlík, cestou sebrat několik drobných odpadků, vyfotit se s naplněným pytlíkem a fotografii vložit do komentáře pod soutěžní příspěvek. Autoři nejzajímavějších fotografií získají poukázky (celkem 12x 1500,- Kč) na nákup outdoorového vybavení na www.4camping.cz.
Malý pytlík. Velký rozdíl.
„Nechceme po lidech, aby uklízeli tuny odpadu. Chceme ukázat, že když každý z nás odnese z výletu pár odpadků navíc, bude naše příroda vypadat úplně jinak. Je to drobná změna, kterou zvládne opravdu každý,“ říká Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.
Partnerem výzvy je společnost 4camping, která pro tuto příležitost představuje praktický znovupoužitelný Trashbag – lehký pytlík na odpadky, který lze jednoduše připnout na batoh. Do soutěže se ale mohou zapojit úplně všichni, bez ohledu na to, jaký pytlík použijí.
„Naším cílem není propagovat konkrétní produkt, ale podpořit nový outdoorový návyk. Když si na výlet automaticky balíme vodu nebo pláštěnku, proč by mezi výbavou neměl být i pytlík na odpadky?“ doplňuje Adam Lokša ze společnosti 4camping.
Jak se zapojit?
Je to jednoduché:
- vyrazte na prázdninový výlet,
- vezměte si s sebou jakýkoli pytlík na odpadky (nebo praktický Trashbag),
- cestou seberte drobné odpadky,
- vyfoťte se s naplněným pytlíkem (nebo třeba kuriozním nálezem),
- fotografii přidejte do komentáře pod soutěžní příspěvek na Facebooku či Instagramu 4camping nebo Ukliďme Česko (odkaz na aktuální soutěžní příspěvek najdete na www.UklidmeCesko.cz/trashbag).
Nejde o dokonalost. Jde o zvyk.
Každý rok končí v české přírodě tisíce plastových lahví, plechovek nebo obalů od svačin. Přitom jejich sebrání a odnesení většinou zabere jen několik vteřin.
Letní výzva proto nestaví na moralizování ani na pocitu viny. Staví na jednoduché myšlence: když jsme rádi v přírodě, můžeme ji cestou domů zanechat o trochu čistší, než jsme ji našli. Protože někdy opravdu stačí jedna PET lahev, jeden papírek nebo jedna plechovka. A když se přidají stovky nebo tisíce lidí, vznikne z malého gesta velká změna.
Připojte se k letní výzvě a staňte se inspirací pro ostatní
Každá fotografie s pytlíkem plným odpadků může povzbudit ostatní, aby po sobě v přírodě zanechávali méně stop a zároveň motivovat další lidi, aby pomohli uklidit to, co tam zůstalo po druhých.
Zdroj: Ukliďme Česko z.s.