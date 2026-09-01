Na výstavě Sherlock Holmes: The Exhibition nově naleznete i dětskou stezku

Zapomeňte na výstavy, kde se jen díváte. Sherlock Holmes: The Exhibition vás postaví přímo doprostřed detektivního případu. V interaktivní expozici se návštěvníci stávají vyšetřovateli a pomocí indicií, šifer, pozorování a logického myšlení se vydávají po stopách vlastního případu. Je to trochu výstava, trochu úniková hra, a především velká detektivní výzva pro malé i velké.
Každý návštěvník dostane detektivní zápisník a vydá se odhalit tajemství nového případu Sherlocka Holmese. Kdo si všimne detailu, který ostatní přehlédnou? Kdo správně spojí jednotlivé stopy? A kdo dokáže případ vyřešit až do konce?
Nově také dětská detektivní stezka
Výstava nyní myslí ještě více na své nejmenší návštěvníky. Dětská detektivní stezka provede malé detektivy výstavou prostřednictvím speciálních úkolů a pátrání. Děti při ní hledají indicie, pozorně sledují exponáty a plní úkoly přizpůsobené jejich věku. Zábavnou formou tak poznávají svět Sherlocka Holmese a zároveň si procvičují všímavost, logiku a schopnost dedukce.
Výstava, která vás vtáhne do příběhu
Interaktivní výstava, kterou do Prahy přivezl producent JVS Group, nabízí dobrodružnou cestu do světa nejslavnějšího detektiva všech dob. Návštěvníci poznají skutečné metody pozorování, dedukce a vědeckého vyšetřování, které inspirovaly Arthura Conana Doyla při tvorbě Sherlocka Holmese. Zároveň si je mohou sami vyzkoušet.
Začněte v české galerii
Než vstoupíte do světa Sherlocka Holmese, zastavte se v úvodní galerii věnované kriminalistice v českých zemích na přelomu 19. a 20. století. Dozvíte se, jak fungovala tehdejší policie a že průkopníkem daktyloskopie byl český vědec Jan Evangelista Purkyně.
Studovna dr. Conana Doyla představí život a práci autora Sherlocka Holmese. K vidění jsou originální rukopisy, dopisy a ilustrace, které přibližují prostředí, z něhož Arthur Conan Doyle při tvorbě svých příběhů čerpal.
Věda a historie ukáže, jak důležitou roli hrálo při řešení zločinů pozorování, experimentování a vědecké myšlení. Návštěvníci se sami zapojí do experimentů a zjistí, jak fungovaly metody, které byly na konci 19. století v kriminalistice zcela nové.
Sherlock Holmes na Baker Street návštěvníky zavede do ikonického obývacího pokoje na adrese 221 B Baker Street, kde Sherlock Holmes a doktor Watson řešili své případy.
Staňte se detektivem
Nejdůležitější část výstavy čeká na každého návštěvníka. Místo klasické mapy dostanete detektivní zápisník plný stop a úkolů. Vydáte se po výstavě a budete postupně odhalovat jednotlivé indicie. Případ, který na vás čeká, napsal Daniel Stashower, uznávaný spisovatel a oceňovaný životopisec Arthura Conana Doyla.
Na závěr čeká návštěvníky Kultura Sherlocka Holmese, která představuje více než 126 let jeho působení v populární kultuře. K vidění jsou historické hry, komiksy, časopisy, filmové a televizní rekvizity, kostýmy i další předměty spojené s nejslavnějším detektivem všech dob.
Pátrání pokračuje i doma
A kdo si chce detektivní schopnosti procvičovat i mimo výstavu, může pokračovat v pátrání doma. Právě 17. srpna vyšla nová kniha Záhadné případy Sherlocka Holmese, která ukrývá více než 100 rafinovaných hlavolamů a fascinujících hádanek právě pro malé čtenáře. Zavede je přímo do světa legendárního detektiva a jeho věrného pomocníka doktora Watsona a prověří jejich logické myšlení, pozornost i schopnost dedukce. Kniha vychází v nakladatelství Albatros.
Více informací na www.sherlockholmespraha.cz
Zdroj: JVS GROUP
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