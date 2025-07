Na zájemce o nové skládačky Galaxy Z Fold7 a Z Flip7 čekají na samsung.cz výhodné nabídky i exkluzivní barevné varianty

Společnost Samsung Electronics uvádí na trh trojici nových smartphonů Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 a Galaxy Z Flip7 FE. Jako obvykle na vás u příležitosti startu prodeje čekají slevy jednotlivých paměťových variant, odměny a další výhody, pokud využijete včas některé z nabídek.

Model Galaxy Z Fold7 je nejpokročilejší skládačka v nabídce Samsungu. Nese vylepšený design s ultra tenkým tělem, prémiovým hardwarem a pokročilé schopnosti umělé inteligence Galaxy AI. Samsung Galaxy Z Flip7 pak pokračuje v tradici kompaktního telefonu do kapsy s širokými možnostmi využití, letos navíc ještě větším náhledovým displejem. A úplnou novinkou je pak model Galaxy Z Flip7 FE, který nabídne spoustu výhod flipového typu mobilu za výhodnou cenu.

Po boku nových smartphonů startuje také vylepšená série chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch8, Watch8 Classic a rovněž model Galaxy Watch Ultra (2025).

Mintová barva pouze na samsung.cz

Na oficiálním e-shopu samsung.cz najdou zájemci o novinky navíc jednu exkluzivní barevnou variantu, kterou neseženou nikde jinde. U letošní série je to barva Mint, kterou si budete moct vybrat u modelů Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z Flip7. Na stránkách samsung.cz dále najdete také exkluzivně vybrané příslušenství, jako jsou například designové kryty.

Větší úložiště, nižší cena

Pokud některý z telefonů objednáte do 24. července, budete si moct vybrat za cenu menšího úložiště to větší. Takže když například zvolíte model Samsung Galaxy Z Fold7 ve variantě s 1TB úložištěm dat a 16GB operační pamětí, zaplatíte cenu nižšího úložiště s konfigurací 12 + 512 GB.

Ceny nových skládaček

MODEL VELIKOST ÚLOŽIŠTĚ BARVY DOPORUČENÁ MALOOBCHODNÍ CENA CENA V PŘEDPRODEJI S E-VOUCHEREM Galaxy Z Fold7 16 GB + 1 TB Silver Shadow, Navy, Jetblack, Mint* 63 499 Kč 55 999 Kč Galaxy Z Fold7 12 + 512 GB Silver Shadow, Navy, Jetblack, Mint* 55 999 Kč 52 999 Kč Galaxy Z Fold7 12 + 256 GB Silver Shadow, Navy, Jetblack, Mint* 52 999 Kč - Galaxy Z Flip7 12 + 512 GB Navy, Jetblack, Coralred, Mint* 33 299 Kč 29 999 Kč Galaxy Z Flip7 12 + 256 GB Navy, Jetblack, Coralred, Mint* 29 999 Kč - Galaxy Z Flip7 FE 8 + 256 GB Black, White 26 699 Kč 24 999 Kč Galaxy Z Flip7 FE 8 + 128 GB Black, White 24 999 Kč -

*Barva dostupná exkluzivně na samsung.cz.

K aktivování je nutné vložit vybraný produkt do košíku a zadat promo kód UPGRADE. Až teprve po jeho uplatnění se cena telefonu sníží na cenu stejného modelu s menším úložištěm. Akce platí pro všechny paměťové varianty modelů Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 a Z Flip7 FE mimo základní.

U hodinek Samsung Galaxy Watch8, Watch8 Classic a Galaxy Watch Ultra (2025) platí pak zvýhodnění standardního typu. Po zadání promo kódu W2500 obdržíte slevu 2 500 korun na jakoukoliv z těchto novinek.

Cena představených chytrých hodinek

MODEL VARIANTA DOPORUČENÁ MALOOBCHODNÍ CENA AKČNÍ CENA V PŘEDPRODEJI S BONUSEM 2500 Kč Watch8 Classic 46 mm LTE 14 599 Kč 12 099 Kč Watch8 Classic 46 mm 13 299 Kč 10 799 Kč Watch8 44 mm LTE 11 599 Kč 9 099 Kč Watch8 44 mm 10 299 Kč 7 799 Kč Watch8 40 mm LTE 10 799 Kč 8 299 Kč Watch8 40 mm 9 499 Kč 6 999 Kč Watch Ultra (2025) 17 499 Kč 14 999 Kč

Získejte slevu na druhý produkt

Pokud se vedle nových smartphonů Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z Flip7 poohlížíte i po nových chytrých hodinkách, jistě přijde vhod sleva 30 % na modely Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic nebo Galaxy Watch Ultra (2025). Zde není třeba zadávat žádný další slevový kód, cena se upraví automaticky po vložení obou produktů do košíku.

K uplatnění slevy se musí v košíku nacházet pouze 1 kus mobilního telefonu Galaxy Z Fold7, Z Flip7 nebo Flip7 FE, a společně s ním 1 kus chytrých hodinek Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic nebo Galaxy Watch Ultra (2025).

Prodejte starý, zlevněte si nový

Nákup nového modelu Samsung Galaxy si můžete dále zvýhodnit prodejem starého zařízení. Podle formuláře na webu jednoduše zjistíte hodnotu svého zařízení a následně ho pošlete na kontrolu jeho stavu. Jakmile bude vyhodnocení k dispozici, pošleme vám peníze.

Věrnostní body navíc

Připomínáme také program Samsung Rewards, v jehož rámci můžete sbírat věrnostní body a směňovat je za slevy na produkty. Do programu se můžete zapojit ve svém uživatelském účtu Samsung Account po přijetí smluvních podmínek. Body pak dostáváte automaticky za nákupy na webu samsung.com/cz a obdržíte je vždy 14 dnů po zakoupení daného produktu, tedy po uplynutí lhůty na vrácení.

Uživatelské účty v programu Samsung Rewards se řadí do tří úrovní: Blue, Gold a Platinum. Pokud využijete předobjednávek, získáte jako odměnu extra body na příští nákupy. Konkrétně členové Blue kategorie obdrží do 12. července navíc 10 % bonusových bodů, Gold pak navíc 12 % do 12. července a Platinum dokonce navíc 14 % věrnostních bodů do stejného data. Při koupi mezi 13. a 24. červencem vás čeká bonusová porce bodů 5 % (Blue), 7 % (Gold), nebo 9 % (Platinum).

Nad rámec toho platí do 24. července navýšení hodnoty uplatněných bodů o 50 %. Pokud tedy zaplatíte část ceny pomocí bodů v hodnotě např. 1 000 korun, navýšíme je o 50 %, tedy na 1 500 korun! Maximální navýšení věrnostních bodů platí do částky 3 000 korun. Pokud k uplatnění bodů využijete naši aplikaci Samsung Shop, navýší se hodnota uplatněných bodů o 100 %.

Při uplatňování bodů je pak nutné být stále přihlášen do účtu Samsung a jako metodu platby zvolit Samsung Rewards. Vybrat si můžete k uplatnění kolik bodů chcete, a to až do výše 90 % ceny nákupu.

Prémiový servis

S pořízením nového zařízení dostanete také jistotu, že jej opravíme v případě poškození nebo nahradíme, pokud vám jej někdo odcizí. Pokrývá to služba CARE+, což je prémiový servis pro mobilní zařízení Galaxy. S novým modelem Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Flip7 FE či chytrými hodinkami Watch8, Watch8 Classic a Watch Ultra (2025) ani není potřeba žádná registrace, první tři měsíce máte totiž službu zdarma.[1]

Rozložte si platbu a získejte bonus

Novinky lze objednat i na splátky prostřednictvím služby Klarna, se kterou si úhradu lze rozdělit až na 3 bezúročné platby, rychle, bezpečně a bez úroků. K tomu navíc ještě dostanete slevu 3 000 korun na produkty v košíku.

Další výhody

Pro ty, kteří v předchozích dnech zaregistrovali svou e-mailovou adresu na stránce k akci Unpacked, máme dobrou zprávu. Brzy obdržíte do mailové schránky unikátní kód, díky němuž získáte společně s nákupem nového zařízení také Galaxy SmartTag2 jen za 1 korunu. Nabídku je nutné využít do 14. 7. k předobjednávce nového zařízení.

Odměnu dostanete také za zveřejněnou[2] recenzi nového zařízení. Pokud nám na nové hodinky (Galaxy Watch8, Watch8 Classic) zveřejníte recenzi, která má alespoň 200 znaků, můžete po její registraci na www.novysamsung.cz získat grafitový látkový řemínek. Pokud jste si zakoupili některý z telefonů (Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Flip7) a recenzi zaregistrovali v aplikaci Samsung Members, můžete obdržet stříbrná bezdrátová sluchátka Galaxy Buds3. Recenze je nutné zaregistrovat do 31. srpna a následně vytvořit novou objednávku na bonusové zařízení, které vám bude bezplatně zasláno. Nabídka platí do vyčerpání zásob[3]. Víc informací najdete na stránkách novysamsung.cz.

Na veškeré nové produkty navíc platí doprava zdarma a můžete také využít studentskou nabídku s platným ISIC, ITIC, IYTC a AliveID průkazem, díky čemuž obdržíte 7% slevu.

Informace o produktech a exkluzivní zahajovací nabídce najdete na stránkách e-shopu www.samsung.cz.

[1] Při nákupu produktů musí zákazník vybrat službu CARE+ a potvrdit platbu alespoň na 24 měsíců. První 3 měsíce jsou zdarma, každý následující se už platba automaticky strhne. [2] Platí pro recenze zveřejněné v partnerských e-shopech, na heureka.cz (u konkrétního produktu), Samsung Community, TikToku, Instagramu nebo Facebooku. Při zveřejnění na sociálních sítích je nutné použít #Samsungczsk a mít přístupný profil. [3] Veškeré informace najdete na stránkách www.novysamsung.cz. Platí pro zařízení zakoupená v období od 9. 7. do 31. 8. 2025. Voucher na sluchátka Galaxy Buds3 i látkový řemínek musí být uplatněn od 9. 7. do 30. 9. 2025.

