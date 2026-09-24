Nablízku mladým lidem z dětských domovů

Nablízku pomáhá dětem a dospívajícím vyrůstajícím mimo vlastní rodinu navázat dlouhodobý vztah s dospělým, o kterého se mohou opřít během pobytu v dětském domově i při vstupu do samostatného života. Program rozvíjí tři formy pomoci: hostitelskou péči, patronství a pravidelné dobrovolnictví v dětských domovech, například doučování nebo společné volnočasové aktivity.
Nadace Komerční banky poskytuje partnerským organizacím finanční podporu, pomáhá jim oslovovat nové dobrovolníky a vzájemně sdílet zkušenosti z práce s nimi. Organizace zajišťují jejich přípravu, odborné vedení a průběžnou podporu. Zapojit se mohou také zaměstnanci Komerční banky, kterým banka pro dobrovolnickou činnost vyhrazuje čas v pracovní době.
„První měsíce programu Nablízku potvrzují, že dlouhodobý vztah s patronem, hostitelem nebo dobrovolníkem je pro děti a mladé lidi vyrůstající mimo vlastní rodinu nenahraditelnou oporou, o kterou je velký zájem. Zkušenosti partnerských organizací zároveň ukazují, jak úzce vztahová podpora souvisí s psychickou pohodou a duševním zdravím dětí,“ říká Kristýna Jelínková, manažerka Nadace Komerční banky.
Dobré víly dětem získaly nové zájemce o dobrovolnictví
Od ledna 2026 program Nablízku oslovil 11 nových zájemců o dobrovolnictví u organizace Dobré víly dětem. Dva z nich již pravidelně doučují tři děti. Osm dětí se také zúčastnilo charitativního golfového turnaje Nadace Komerční banky.
„Díky Nadaci Komerční banky jsme nezískali jen finanční podporu. Vnímám ji i jako silného partnera, který pomáhá zviditelnit naši práci a oslovovat nové dobrovolníky napříč Českem. Těšíme se, co společně dokážeme vytvořit pro děti z dětských domovů,“ říká Angelika Nevěřilová, zakladatelka organizace Dobré víly dětem.
„Čas a pozornost věnované dětem mají smysl pro ně a současně obohacují i nás,“ doplňuje jedna z Dobrých víl.
V Centru hostitelské péče se dvanáct zájemců o hostitelství již propojilo s dětmi
Centrum hostitelské péče využilo podporu Nadace Komerční banky k rozšíření odborného zázemí pro nové i stávající hostitele. Během prvních měsíců programu uspořádalo semináře a online aktivity pro více než 160 účastníků a poskytlo desítky individuálních konzultací zájemcům o hostitelství, hostitelům i odborníkům. Zapojilo se rovněž do osvětových akcí, například Rodinného dne na Výstavišti a festivalu Korso Krymská, a jeho zástupci vystoupili v podcastu Rodičovská posilovna.
Vedle čísel jsou důležité také změny v životech dětí. Každý nově navázaný hostitelský vztah pro ně znamená možnost zažít bezpečí, přijetí a zájem dospělého, který je tu dlouhodobě. S konkrétním dítětem v dětském domově se od zahájení programu Nablízku propojilo 12 zájemců o hostitelskou péči. Jeden hostitelský vztah se následně rozvinul v pěstounskou péči.
„Měla jsem možnost tento vztah provázet od hostitelské péče až po rozhodnutí přijmout dva sourozence do pěstounské péče. Jde o citlivý a náročný proces, v němž je důležité mít prostor sdílet obavy, hledat řešení a postupovat s ohledem na potřeby dětí. Pomáhali jsme také při komunikaci s dětským domovem a orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Dlouhodobá odborná podpora vytváří podmínky pro to, aby se vztah mohl bezpečně rozvíjet,“ vysvětluje Zuzana Larsson, programová ředitelka Centra hostitelské péče.
Liga otevřených mužů: nové patronské dvojice a zájem zaměstnanců KB
Během prvního pololetí roku 2026 získalo díky programu Nablízku svého patrona či patronku 12 dívek a chlapců z dětských domovů. Tři dvojice vznikly na víkendovém kurzu na Vysočině, ostatní při individuálním seznamování přímo v dětských domovech. Přidaly se k 92 již existujícím patronským dvojicím.
„Program přivedl do procesu přípravy na dobrovolnictví 15 potenciálních patronů a patronek. Jeden zaměstnanec Komerční banky již celou přípravou prošel, další mají za sebou informační schůzky nebo se zapojí na podzim. Díky spolupráci s KB se informace o programu Patron dostaly také k lidem v regionech, kde se dobrovolníci získávají obtížněji,“ uvádí Lukáš Talpa z Ligy otevřených mužů.
Podpora dětského duševního zdraví
„Program postupně rozšiřujeme o další odborné aktivity, které pomohou vytvářet bezpečné a podpůrné prostředí pro zdravý vývoj dětí. V oblasti duševního zdraví nyní připravujeme spolupráci s významným partnerem Society for All, z.s. Podpora vztahů, duševního zdraví a bezpečí dětí zůstávají hlavními tématy programu Nablízku,“ uzavírá Kristýna Jelínková.
Více informací o programu: https://www.kb.cz/cs/nadace-nablizku
Zdroj: Komerční banka
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59286.