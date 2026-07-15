NABR: Americká agentura pro ryby a divokou zvěř již podruhé zamítla žádost aktivistů o zařazení makaků dlouhoocasých na seznam ohrožených druhů podle zákona o ohrožených druzích

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  11:08
Sledovat Metro na Googlu
Washington (USA) 15. července 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Dne 14. července 2026 Americká agentura pro ryby a divokou zvěř (USFWS) podruhé odmítla přijmout žádost podanou organizací Lidé za etické zacházení se zvířaty (PETA) a dalšími aktivistickými skupinami, jejímž cílem bylo zařadit makaky dlouhoocasé (LTM) (Macaca fascicularis) na seznam ohrožených druhů podle amerického zákona o ohrožených druzích (ESA).

Americká agentura pro ryby a divokou zvěř dospěla k závěru, že žádost organizace PETA1 o zařazení makaků dlouhoocasých na seznam podle zákona ESA neobsahuje podstatné vědecké informace, které by odůvodňovaly další posouzení. Jedná se již o druhé zamítnutí žádosti organizace PETA o zařazení tohoto nikoli lidského druhu primátů na seznam rozhodnutím USFWS za poslední tři roky2.

Národní asociace pro biomedicínský výzkum chválí USFWS za provedení důkladného, vědecky podloženého posouzení žádosti předložené aktivistickými skupinami a za její závěr, že opice LTM neopodstatňují zařazení na seznam podle zákona ESA," uvedl Matthew R. Bailey, ředitel Národní asociace pro biomedicínský výzkum (NABR).

Z dostupných údajů jasně vyplývá, že aktivistické skupiny jako PETA se pokoušely zneužít zákon ESA a další environmentální procesy, aby blokovaly lékařský výzkum nebo mu bránily ve Spojených státech i na celém světě. Takové jednání nejen ohrožuje lidské zdraví a bezpečnost, ale také podkopává hodnotu těchto environmentálních procesů, jsou-li využívány jako nástroje k prosazování politických cílů," dodal pan Bailey.

NABR se bude i nadále angažovat v těchto procesech s cílem chránit lékařský výzkum v USA i na celém světě a zajistit, aby rozhodnutí týkající se ochrany druhů vycházela z nejlepších dostupných vědeckých a komerčních údajů."

Opice rodu LTM se díky své velké podobnosti s lidmi hojně využívají v biomedicínském výzkumu na celém světě. Dovoz a využívání tohoto nikoli lidského druhu primátů v biomedicínském výzkumu podléhá přísné regulaci ze strany mezinárodních orgánů a federálních agentur USA.

Lékařský výzkum s využitím opic LTM měl zásadní význam pro pokrok v oblasti regenerativní medicíny3, imunologie4, onkologie5, vývoje vakcín6 a farmakologie7. Národní instituty zdraví (NIH) nedávno zveřejnily přehledovou studii, která potvrzuje význam opic LTM pro provádění biomedicínského výzkumu8.

Díky svým fyziologickým a biologickým podobnostem s lidmi představují opice LTM klíčový zdroj pro předklinický biomedicínský výzkum. Přispívají k vývoji terapií ještě před fází klinických studií na lidech," uvedl pan Bailey. „Opice LTM sehrály klíčovou roli při vývoji a při hodnocení bezpečnosti a účinnosti mnoha dnešních léků a léčebných postupů. I nadále jsou neocenitelné pro pokrok v biomedicíně."

O Národní asociaci pro biomedicínský výzkum

Národní asociace pro biomedicínský výzkum (NABR), založená v roce 1979, je jedinou neziskovou organizací typu 501(c)(6), která se zasazuje o rozumnou veřejnou politiku v oblasti humánního využívání zvířat v biomedicínském výzkumu, vzdělávání a testování. Mezi její členy patří více než 280 univerzit, lékařských a veterinárních škol, fakultních nemocnic, farmaceutických a biotechnologických společností, skupin pacientů a akademických a odborných společností, které se spoléhají na humánní a odpovědný výzkum na zvířatech s cílem zlepšovat zdraví lidí i zvířat na celém světě. Více informací o nás najdete na www.nabr.org.

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1 https://www.peta.org/media/news-releases/peta-primate-experts-file-legal-petitions-to-new-administration-to-protect-monkeys-not-profits/ 

2 https://www.nabr.org/about-nabr/news/fish-wildlife-service-long-tailed-macaques-esa 

3https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#:~:text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,organs%20affected%20by%20degenerative%20diseases . regenerativní medicína

4https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7. imunologie

5https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#:~:text=Furthermore%2C%20NHP%20naturally%20develop%20cancers,and%20patients%20with%20human%20cancer . terapie rakoviny

6https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/. vývoj vakcín

7https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/. farmakologie

8 https://orip.nih.gov/about-orip/research-highlights/nonhuman-primate-evaluation-and-analysis-final-report 

 

Kontakt:

Eva Maciejewski

emaciejewski@nabr.org

(202) 967-8305

 

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