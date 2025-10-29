NABR: Nová studie o populaci makaka jávského doporučuje dva kroky pro přesnější přehodnocení celosvětové populace tohoto druhu

Washington 29. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Nedávno zveřejněný článek v časopise American Journal of Primatology kritizuje práci, o kterou se opíral Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) při svém nejnovějším rozhodnutí týkajícím se makaků jávských (Macaca fascicularis).

Článek s názvem „Estimating the Abundance of Widely Distributed Primates" (Odhad početnosti široce rozšířených primátů) dospěl k závěru, že vědecká práce, kterou IUCN převzala, je „vadná a vede k vážnému podcenění celkové početnosti tohoto druhu". Dále uvádí, že tyto populační odhady vycházejí ze „zcela nereálného vztahu mezi vhodností stanoviště a hustotou populace". Článek je dostupný na adrese https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajp.70082.

American Journal of Primatology je oficiálním vědeckým časopisem Americké společnosti primatologů (American Society of Primatologists). Cílem této společnosti je „podporovat a rozvíjet poznávání primátů a výměnu informací o nich".

Makak jávský je po celém světě široce využíván v biomedicínském výzkumu díky své blízké podobnosti s člověkem. Pět z dvaceti nejpoužívanějších léků na předpis bylo vyvinuto právě s pomocí makaků jávských. Výzkum s tímto druhem sehrál klíčovou roli v rozvoji regenerativní medicíny, imunologie, onkologie, vývoje vakcín i farmakologie, včetně vývoje vakcíny proti covidu-19. Národní ústavy zdraví USA (NIH) nedávno zveřejnily přehled, který potvrzuje zásadní význam makaků jávských pro biomedicínský výzkum.

Do roku 2022 byli makakové jávští podle klasifikace IUCN zařazeni do kategorie „zranitelný druh". IUCN však následně změnila jejich status na „ohrožený". V roce 2023 organizace NABR podala námitku proti tomuto zařazení s odkazem na nesprávně použitá data. Po více než dvou letech projednávání IUCN své rozhodnutí o statutu druhu potvrdila, přičemž z velké části ignorovala údaje, které předložila organizace NABR .

„Nejnovější článek zveřejněný v časopise American Journal of Primatology potvrzuje, že tento druh není ohrožen," uvedl prezident organizace NABR Matthew R. Bailey. „Zároveň znovu potvrzuje, že vědecké podklady, na nichž proces IUCN stojí, jsou zaujaté a nespolehlivé," dodal.

„Vzhledem k významu makaka jávského pro probíhající biomedicínský výzkum po celém světě je nezbytné, aby Spojené státy a další země provedly objektivnější posouzení stavu tohoto druhu dříve, než podniknou další kroky."

O Národní asociaci pro biomedicínský výzkum (NABR)

NABR, založená v roce 1979, je jedinou neziskovou organizací podle paragrafu 501(c)(6), která se zaměřuje na vytváření odpovědné veřejné politiky pro humánní využívání zvířat v biomedicínském výzkumu, vzdělávání a testování. Mezi její členy patří více než 340 univerzit, lékařských a veterinárních škol, fakultních nemocnic, farmaceutických a biotechnologických společností, pacientských organizací a akademických a odborných společností, které se spoléhají na etický a odpovědný výzkum na zvířatech, aby díky němu přispívaly k celosvětovému zdraví lidí i zvířat. Více informací naleznete na adrese www.nabr.org.

