NABR: Stálý výbor CITES vydal hodnocení chovných postupů u makaků jávských

Washington 21. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Stálý výbor CITES, mezinárodní orgán odpovědný za monitorování obchodu s živočišnými druhy, oznámil výsledky svého přezkumu chovných postupů v Kambodži a poděkoval Kambodži za poskytnutí rozsáhlých údajů a opření se o vědecké poznatky. Zpráva, která byla zveřejněna 12. listopadu 2025 před nadcházejícím zasedáním stálého výboru, je k dispozici na adrese https://cites.org/eng/sc/79/agenda-documents.

Mezi dalšími pozitivními zjištěními zpráva uvádí, že Kambodža má zavedeny celní a kontrolní postupy, které jsou „dobře koordinované a integrované prostřednictvím národního systému jediného okénka, přičemž kontroly a dokumentace podporují transparentnost". Zpráva dále chválí Kambodžu a uznává „otevřenost a spolupráci Kambodže" během celého procesu přezkumu a oceňuje „závazek země zlepšit svůj legislativní rámec, posílit sledovatelnost a sladit se s postupy CITES".

Makakové jávští jsou díky své biologické podobnosti s lidmi nedílnou součástí biomedicínského výzkumu po celém světě. Makakové jávští jsou nejčastěji studovaným druhem primátů pro hodnocení bezpečnosti léčiv. Výzkum s makaky jávskými byl klíčový pro pokrok v regenerativní medicíně, imunologii, onkologii, vývoji vakcín a farmakologii.

Kambodža byla v minulosti významným dodavatelem zvířecích výzkumných modelů do Spojených států; nicméně obvinění ze strany zájmových skupin v USA z nelegální činnosti vedla ke snížení dovozu z Kambodže. Nedostupnost výzkumných modelů ohrozila lékařský výzkum v USA a ovlivnila schopnost amerických vědců vyvíjet nové léčebné metody.

„NABR vítá nejnovější zprávu CITES, která konstatuje, že Kambodža dodržuje mezinárodní zákony a požadavky," řekl ředitel NABR (Národní asociace pro biomedicínský výzkum) Matthew R. Bailey. „Tato zpráva potvrzuje dodržování předpisů ze strany Kambodže a dokazuje, že výzkumné modely zvířat, které jsou v USA naléhavě potřebné, lze získat z této země."

„NABR děkuje Kambodži za její otevřenost a spolupráci během celého tohoto procesu a je připravena spolupracovat v těchto záležitostech se Spojenými státy a dalšími zeměmi," dodal Bailey.

O Národní asociaci pro biomedicínský výzkum

NABR, založená v roce 1979, je jedinou neziskovou asociací typu 501(c)(6), která se věnuje rozumné veřejné politice humánního využívání zvířat v biomedicínském výzkumu, vzdělávání a testování. Mezi její členy patří více než 340 univerzit, lékařských a veterinárních škol, výukových nemocnic, farmaceutických a biotechnologických společností, skupin pacientů a akademických a odborných společností, které se spoléhají na humánní a odpovědný výzkum na zvířatech s cílem zlepšit globální zdraví lidí a zvířat. Více informací o nás naleznete na https://www.nabr.org/.

