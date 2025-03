Náchod se dočkal, začala stavba obchvatu

Po téměř třiceti letech se sen stává realitou. Náchod se dočká šest a půl kilometru dlouhého obchvatu.

Martin Kupka (ODS), ministr dopravy ČR: „My jsme vyhodnocovali to, co se stane s dopravními proudy po dobudování D11. Je úplně zřejmé, že významný proud dopravy tady vždycky zůstane, protože i s ohledem na směřování na sever Polska to D11 nebude schopná odvést. Náchod skutečně potřebuje tuto stavbu a peníze sem jdou oprávněně.“

Jan Birke (Jan Birke pro Náchod), starosta, Náchod: „Je to určitě událost nejen pro mě, ale i pro Náchod. Od roku 89 to je největší událost nejenom tím objemem, ale klíčovostí a významem.“

Na obchvat se bude odbočovat z nynější silnice první třídy č. 33 ve Vysokově, kde vznikne okružní křižovatka, dále povede východní částí Vysokova přes Kramolnu k Dolní Radechové a končit bude v Bělovsi.

Petr Koleta (ANO), hejtman, Královéhradecký kraj: „Samozřejmě má na tom podíl spousta lidí, ŘSD, ministři, ale ten největší pan starosta Náchoda, kdy on to ta dvě období postupnými krůčky tlačil dál a dál, až se to povedlo.“

Martin Červíček (ODS), senátor: „Já k tomu v současnosti dodávám, že jsem za to rád i kvůli tomu, co se vybudovalo nedávno. Obchvat Jaroměře, Skalice existuje a vlastně tyhle tři obchvaty tvoří moderní silnici první třídy od dálnice, spojují dálnici se státními hranicemi.

Ředitelství silnic a dálnic se několikrát muselo vypořádat při získávání povolení s několika odvoláními, zároveň kvůli výstavbě byla v území nutná demolice některých nemovitostí.

Radek Mátl, generální ředitel, ŘSD: „V tuto chvíli veškeré ty podklady jsou připravené, nám se podařilo získat jak pozemky v daném záboru, tak i dočasné zábory, věcná břemena, tzn. v tuto chvíli by zhotovitele nemělo nic zdržovat, ale je to stavba velmi náročná. Máme tu 16 mostů, 2 tunely a věřím, že to zhotovitel zvládne a ten termín bude dodržen.“

Vytoužený obchvat vyjde na 3 miliardy 180 milionů korun a s jeho zprovozněním se počítá na začátku roku 2028.

Zdroj: POLAR televize Ostrava