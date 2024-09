Nadace KKFF pokračuje v projektu Archa na záchranu ukrajinské kultury

Podle údajů UNESCO zničily ruské útoky na Ukrajině doposud téměř 500 kulturních památek. Nadace KKFF společně s partnery zareagovala na tuto situaci už v listopadu 2023. Společně s Ministerstvem kultury ČR, Národní knihovnou ČR, českým výborem Mezinárodní rady muzeí (ICOM) a firmou MND stála u zrodu první moderní digitalizační jednotky, jež nyní slouží k uchovávání kulturních pilířů národní identity a historické paměti Ukrajiny. Projekt se od té doby rozrostl na tři pracoviště. K jejich ostrému nasazení se teď ve Lvově ukrajinská a česká strana, zastoupená ministerstvem kultury, oficiálně zavázaly podpisem deklarace.

„Projekt Archa považuji za smysluplný i proto, že podpora kultury je jedním ústředních témat činnosti Nadace KKFF. Ukrajinu podporujeme dlouhodobě. Když se pravidelně dozvídáme o ruské destrukci ukrajinské kultury, vnímáme potřebnost Archy ještě naléhavěji. Doufám, že se naše iniciativa stane pro celý svět příkladem, jak můžeme moderním způsobem uchovávat hmotné kulturní dědictví,“ uvedl ředitel Nadace KKFF Luboš Veselý.

Archy jsou mobilní digitalizační jednotky, vybavené nejmodernějšími technologiemi na ochranu a převoz předmětů hmotné kultury. Zařízení vozů je schopné autonomního provozu, dálkového sledování i v reálném čase a monitoringu okolního prostředí. Vozy jsou navíc velmi pokročile zabezpečené. Znemožňují vstup nepovolaných osob i neoprávněnou manipulaci, takže je zaručeno zabezpečení předmětů i personálu.

O přínosu projektu Archa, záchraně ukrajinské kultury a využití v pořadí třetího, technologicky nejvyspělejšího digitalizačního pracoviště jednali včera zástupci českých i ukrajinských kulturních institucí na půdě lvovského Institutu pro kulturní strategii. Ukrajinskou stranu zastupoval Maksym Ostapenko, ředitel kláštera Kyjevskopečerská lávra. Za českou stranu podepsal deklaraci náměstek ministra kultury Ondřej Chrást.

„Archa zachraňuje ukrajinské kulturní poklady a zároveň je symbolem naší odolnosti tváří v tvář nepřízni osudu. Ochrana kulturního dědictví znamená pro nás Ukrajince ochranu kolektivní duše národa. Spolupráce na projektu dokazuje, že při ochraně hodnot, které náš národ definují, zůstáváme silní,“ řekl Maksym Ostapenko.

„Iniciativa hraje klíčovou roli nejen pro ochranu ukrajinské kultury, ale také pro ochranu světového kulturního dědictví. Ukrajinští umělci, díla spisovatelů a historické artefakty jsou součástí společné lidské zkušenosti a svými jedinečnými přínosy obohacují světovou kulturu. Projekt Archa zajišťuje, že tyto neocenitelné poklady nebudou v důsledku válečného ničení ztraceny,“ podotkl Ondřej Chrást, náměstek ministra kultury, který nad projektem převzal záštitu.

Na vývoji poslední a nejsofistikovanější třetí Archy spolupracuje i Národní muzeum, které ve Lvově zastupoval jeho ředitel Michal Lukeš.

„Oceňuji, že projekt je výsledkem spolupráce soukromých nadací, firem, veřejného sektoru a neziskových organizací. Všem nám jde nejen o ochranu kulturního dědictví, ale také o šíření povědomí o tématu, které je během válečných konfliktů aktuální,“ vysvětlit ředitel Národního Muzea a doplnil, že pokud Archa inspiruje podobné snahy v dalších zemích, může se stát impulzem pro hnutí, jehož cílem bude globální ochrana kultury.

O Nadaci KKFF

Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF) pomáhá pečovat o české kulturní dědictví a proměňovat veřejný prostor. Angažuje se i v dalších oblastech, v nichž se snaží měnit myšlení lidí a rozvíjet jejich potenciál. Nadace podporuje mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha, projekt Piana do škol a programy Proměny měst a Proměny zahrad, pomáhající již od roku 2006 k obnově veřejného prostoru. Nadace KKFF neklade důraz jen na rozvoj dlouhodobých projektů, ale působí i tam, kde je to aktuálně třeba. Během pandemie covid-19 řešila problémy seniorů, zapojila se do obnovy krajiny po řádění tornáda na Moravě v roce 2021, pomáhá také zmírňovat sociální důsledky války na Ukrajině a následky povodní z roku 2024. KKFF dlouhodobě podporuje Kennedyho centrum ve Washingtonu, jemuž přispěla mimo jiné na vybudování nové umělecké scény The REACH. Rodinnou nadaci založili v červnu 2017 Karel Komárek (zakladatel skupiny KKCG) a jeho žena Štěpánka Komárková.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.