Nadace KKFF řešila s experty aktuální trendy venkovní předškolní pedagogiky

Praha 14. listopadu 2025 (PROTEXT) - Více než 40 lidí, kteří se s nadšením věnují venkovní předškolní pedagogice, dorazilo na nadační summit programu Proměny zahrad. Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF) jej uspořádala s cílem poskytnout jim informace o aktuálních trendech nejen v oblasti venkovní výuky, ale také v tvorbě školních zahrad. Hovořilo se o systémových změnách nebo třeba o volbě vhodných herních prvků, poskytujících dětem možnost zažívat tzv. přiměřené riziko.

Setkání učitelů, zástupců státní správy, univerzit, zahradních architektů a dalších lidí, pro něž je téma venkovní výuky klíčovým prvkem jejich práce, mělo odborný i praktický rozměr. Po úvodním shrnutí hlavních činností programu Proměny zahrad za uplynulý rok se mluvilo o roli venkovní výuky při aktualizaci strategických dokumentů MŠMT.

MŠMT: Klíčový partner nadace

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je naším klíčovým partnerem při prosazování systémových změn, které souvisejí s proměnou vnímání role školní zahrady z pouhého prostoru pro hru v plnohodnotný vzdělávací prostor. Proto velmi vítám, že za námi dorazila vedoucí Oddělení strategií MŠMT Ludmila Třeštíková. Ve svém vystoupení poukázala na řadu užitečných skutečností, mimo jiné na to, že pedagogové jsou na vyšší míru venkovní výuky již připraveni, takže ji i sami chtějí ve větší míře zavádět,“ uvedla programová manažerka Nadace KKFF Ivana Procházková.

Ludmila Třeštíková dále upozornila na roli pedagogického leadershipu při prosazování změn ve školách, jejichž smyslem je zvýšit důraz právě na venkovní výuku. Seznámila také účastníky se souvisejícími informacemi o aktualizaci rámcových vzdělávacích programů, které se promítají do vzdělávací činnosti škol.

Standardy zahrad, role univerzit a herní prvky

V dopolední části programu zazněly informace o vytváření tzv. standardů pro tvorbu zahrad v MŠ, tedy určitého manuálu, který by měl v budoucnosti sloužit zřizovatelům škol jako vodítko, jak na proměnu zahrady celkově nazírat. Dalším tématem byla spolupráce nadace a univerzit při zavádění příslušných vysokoškolských předmětů do vzdělávání budoucích učitelů.

Účastníky zaujala prezentace Matěje Hájka ze Skull studia, který hovořil o roli herních prvků při rozvíjení zdravého přístupu k dětskému riziku. Přednášku doplnil o pozoruhodné poznatky z oblasti neurověd, jimiž svůj koncepční přístup k tvorbě herních prvků podpořil.

Odpolední workshopy

Odpolední část programu nabídla sérii tematických workshopů, během nichž účastníci ve skupinkách probírali konkrétní aspekty proměn školních zahrad a venkovní pedagogiky. Ředitelka MŠ Mnichovice Martina Čermáková se podělila o své zkušenosti se zřizováním lesní třídy. Hovořila o prvotním záměru, plánování, financování, stavebním procesu a provozování.

Jitka Hrazděrová, ředitelka MŠ Vincence Makovského v Ostravě-Porubě, popsala, jak se jejich školní zahrada proměnila v místo, které je otevřené komunitnímu životu. David Dvořák z Fakultní MŠ se speciální péčí Arabská v Praze 6 zase účastníkům přiblížil, jaký význam má pro děti kontakt s volně dostupnými přírodními materiály a v čem spočívají základní rozdíly mezi nimi a klasickými herními prvky. Arabská zase účastníkům přiblížil, jaký význam má pro děti kontakt s volně dostupnými přírodními materiály a v čem spočívají základní rozdíly mezi nimi a klasickými herními prvky.

Role fundraisingu

Řadu příznivců si získalo téma fundraisingu v mateřských školách. Vladimíra Hejdová z MŠ Dušníky je seznámila s tím, jak se její mateřské škole podařilo získat další finanční podporu na obnovu zahrady. Fundraisingový tým nadace poskytl účastníkům cenné informace o způsobech, jakými lze proměnu zahrady financovat. Zdůraznil i klíčový význam motivace, protože bez ní ředitelé a učitelé pro proměnu zahrady nemohou nadchnout potenciální dárce.

Summit moderoval Ondřej Cihlář, který na závěr akce od hostů sklidil, stejně jako projektový tým Proměn zahrad Nadace KKFF, potlesk, úsměvy a další krásné reakce.

 

