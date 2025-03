Nadace Kyndryl již druhým rokem finančně podporuje rozvoj AI dovedností a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti v jedenácti zemích světa

Nadace Kyndryl, filantropická odnož společnosti Kyndryl, dnes oznámila, že granty pro druhý ročník získalo 12 neziskových organizací v jedenácti zemích, včetně České republiky. Očekává se, že program během příštích dvou let pomůže více než 55.000 lidí rozvíjet dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence (AI).

V návaznosti na skvělé výsledky předešlého ročníku rozšiřuje Nadace Kyndryl svou filantropickou podporu na neziskové organizace v dalších pěti zemích. A to v Brazílii, Kanadě, Kostarice, ve Španělsku a ve Velké Británii. V současné době Nadace Kyndryl pomáhá v Česku, Maďarsku, Indii, Japonsku, Polsku a ve Spojených státech amerických.

V novém fiskálním roce 2025 Nadace Kyndryl také představila vybrané víceleté granty, a to až na dva roky. Cílem je úzké propojení s příjemci grantů, například s neziskovou organizací Czechitas v České republice, a tím vytvoření dlouhodobé spolupráce.

Czechitas v Česku poskytuje školicí programy pro nastartování kariéry v oblasti IT, nabízí specializaci jako analytička bezpečnostního operačního centra a specialistka na informační bezpečnost. Nezisková organizace s pomocí grantu bude vzdělávat 100 žen v oblasti kybernetické bezpečnosti, bude provozovat iniciativy pro zvýšení povědomí o bezpečnosti v kybernetickém prostoru pro 50.000 žen a specializovat odbornice ve státní správě v oblasti kybernetické odolnosti.

"Jako největší poskytovatel služeb IT infrastruktury jsme odhodláni řešit celosvětově kritický nedostatek profesionálů v oblasti kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence," řekla Una Pulizzi, prezidentka Kyndryl Foundation a Kyndryl Global Head of Corporate Affairs. "Jsme hrdí na to, že již druhým rokem můžeme našim příjemcům grantů nabídnout financování a těšíme se na pozitivní dopad, kterého lze dosáhnout prostřednictvím naší pokračující a rozšířené spolupráce na podpoře inovací a budování nové generace kvalifikovaných odborníků," doplnila.

"V Czechitas jsme velmi vděční za tuto úžasnou příležitost. Díky našemu silnému a důvěryhodnému partnerství se společností Kyndryl posouváme vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti na další úroveň," uvedla spoluzakladatelka a členka správní rady Czechitas, Monika Ptáčníková.

Kyndryl a Czechitas se společně zúčastní konference a festivalu SXSW EDU®, která se koná od 3. do 6. března v Austinu v Texasu, aby předávali své zkušenosti v oblasti vzdělávání žen v kybernetické bezpečnosti a umělé inteligenci. Na základě zkušeností získaných v neziskovém sektoru v České republice a globálních osvědčených postupů se tato sekce bude zabývat efektivními strategiemi pro budování a udržování rozsáhlých dlouhodobých iniciativ, které posilují postavení žen v každé fázi jejich kariéry v nových technologiích. O tom všem budou diskutovat na 15. ročníku SXSW EDU, na události, kde nejchytřejší mozky ve vzdělávání v oblasti IT, vytvářejí nový zítřek pro studentky po celém světě.

Podle dat z Kyndryl Readiness Report jsou totiž kybernetické útoky pro organizace výzvou číslo jedna. Kromě toho má 64 % lídrů pocit, že jejich IT není připraveno na implementaci AI kvůli nedostatku požadovaných dovedností a talentu. Další informace o odhodlání Kyndryl Foundation řešit globální nedostatek dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence najdete na www.kyndryl.org.

O nadaci Kyndryl

Nadace Kyndryl je filantropickou odnoží společnosti Kyndryl, Inc. a podporuje komunity, kde Kyndryl působí, podporuje řešení kritických společenských problémů prostřednictvím grantového financování, dobrovolnictví a investic. Kyndryl Foundation si klade za cíl řídit lidský pokrok a udržitelný rozvoj. Pro více informací navštivte www.kyndryl.org.

O společnosti Kyndryl

Společnost Kyndryl (NYSE: KD) je největším světovým poskytovatelem služeb v oblasti IT infrastruktury, která poskytuje služby tisícům firemních zákazníků ve více než 60 zemích. Společnost navrhuje, buduje, spravuje a modernizuje složité, kritické informační systémy. Pro více informací navštivte www.kyndryl.com.

Zdroj: Kyndryl